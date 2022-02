L’intervento in difesa dell’Ucraina è durissimo. Le ultime dichiarazioni, da parte della Nato, in particolare dalla Germania rappresentano un attacco diretto.

Aumenta di minuto in minuto la paura e la disperazione su territorio ucraino. Mentre le azioni della Nato continuano a prendere forma per affrontare con imminenza la terribile minaccia russa scatenatasi in queste ultime ore, un ultimo intervento in diretta sembra essere decisivo.

La risposta alle gravi azioni militari e ai bombardamenti susseguitesi sull’Ucraina in queste ore è stata ferma e decisa. Mentre il numero delle vittime aumenta e altri blindati si avvicinano a Kiev, la disperazione della popolazione sul posto si espande a macchia d’olio. Il vertice Nato si è avviato, per questo, verso un punto di non ritorno.

Ucraina, Scholz: “E’ la guerra di Putin” e arriva il monito della NATO

Dopo l’annuncio di “conseguenze mai viste prima“, all’alba di oggi, da parte del presidente russo Putin, il governo Scholz ha risposto in questi istanti. Ed è stato chiarissimo a tal proposito. “La Russia pagherà un prezzo molto amaro“, questa è la prima risposta della Germania. L’occidente tenta così di tenere il passo: “ha commesso un errore terribile scatenando la guerra“.

Così si è esposto il tedesco Scholz, continuando il suo appello dopo le precedenti dichiarazioni della presidente Von Der Leyen in sostegno di Kiev. “Per tutto questo non c’è nessuna giustificazione“, ha poi aggiunto “Questa è la guerra di Putin“.

Nel frattempo la capitale Ucraina si prepara a un esodo senza precedenti. Il caos è percepibile sin dalle prime testimonianze dei civili sul luogo. Code lunghissime nelle strade, affollati i rifornitori di benzina, bancomat e supermercati. I prezzi, al contempo, balzano alle stelle in poche ore in tutte le capitali dell’occidente. Nell’ultima ora i missili e le bombe hanno raggiunto anche altre città del territorio ucraino. Fra queste, in particolare, quelle di Odessa e Kharkiv.

“A rischio la vita di milioni di persone“, l’appello della presidente della Commissione europea si unisce alle molteplici intenzioni di ricorrere a sanzioni devastanti per fronteggiare l’allarmante situazione minando al centro l’economia russa. L’indebolimento interno sembrerebbe essere, al momento, una delle soluzioni predilette dai vertici europei.