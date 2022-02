Michelle Hunziker sconvolge tutti. Ha un nuovo amore ma non è Eros. Il nome è clamoroso

Per Michelle Hunziker è tornato l’amore dopo la rottura con Trussardi, ma non si tratta di Eros come tutti pensavano. Vediamo invece chi c’è adesso nel cuore della bella conduttrice

Nell’ultimo periodo Michelle Hunziker sta facendo sempre più parlare di lei. Da ormai un pò di tempo è al centro del gossip e tutti vogliono sapere cosa sta succedendo nella sua vita sentimentale. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, si vociferava di un possibile ritorno di fiamma con il suo amore storico Eros Ramazzotti.

I fan della coppia speravano davvero molto che tra i due potesse tornare l’amore. Inoltre, il bacio che il cantante e la conduttrice si sono scambiati durante la puntata del programma condotto da Michelle, Michelle Impossible, sembrava essere quasi una conferma definitiva di ciò. Invece a quanto pare, ci eravamo tutti sbagliati. Non è Eros il nuovo amore di Michelle. Vediamo invece di chi si tratta.

Michelle Hunziker delude tutti, non è Eros il suo nuovo amore

Le speranze di tutti i suoi fan sono state deluse. Michelle Hunziker ha un nuovo amore ma non si tratta di Eros Ramazzotti, come tutti credevano. Che tra i due ci sia stato un riavvicinamento è però innegabile. Durante la prima puntata del nuovo show di Canale5, Michelle Impossible, Eros è stato il grande ospite ed ha riservato alla bella conduttrice svizzera, una sorpresa davvero speciale. Ramazzotti ha dedicato alla ex moglie la canzone scritta proprio per lei, Più bella cosa. L’esibizione è stata davvero emozionante e alla fine di questa i due si sono lasciati andare ad un bacio davanti a tutti. Proprio questo ha fatto ben sperare i fan che pensavano che il loro riavvicinamento fosse oramai ufficiale.

Invece c’è un colpo di scena che nessuno poteva aspettarsi. Ci sarebbe davvero un nuovo amore nella vita della Hunziker, ma non è l’ex marito. Si tratterebbe invece di un uomo molto più giovane di lei. Pare infatti che da un pò di tempo la conduttrice abbia instaurato un rapporto speciale con il giovane modello Carlo Piazza, di 14 anni più giovane.