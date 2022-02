Gigi Buffon e Ilaria D’Amico secondo i rumors sarebbero in crisi. Un’altra coppia vip sull’orlo del precipizio? Ecco cosa succede

Dopo Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Francesco Totti e Ilary Blasi, il gossip sforna un altro super pettegolezzo. Un’altra coppia molto nota dello showbitz sarebbe in crisi. Si tratta di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. I due che nel momento del loro innamoramento avevano attirato i riflettori di mezza Italia, gridando allo scandalo e al tradimento, sembrano aver rallentato la corsa.

Non si vedono insieme da un sacco di tempo la giornalista ed il portiere. Il settimanale Nuovo parla addirittura di una crisi profonda tra i due per via di un motivo molto preciso. Ilaria si sarebbe stufata di aspettare. Ma aspettare cosa? Vi sveliamo tutto.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico: cosa succede?

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sembrano andare in due direzioni diverse. Lui sempre più concentrato sul suo lavoro, lei lontana, invece, dal lavoro per dedicarsi alla famiglia. Due visioni diverse, al momento, della vita che hanno portato molta pesantezza nella coppia.

La giornalista, infatti, sarebbe stufa di attendere una proposta di matrimonio che non arriva. “Dicono che Ilaria D’Amico sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai”. Queste le parole di un collega di Ilaria spifferate al settimanale.

Se la D’Amico è concentrata al massimo sulla famiglia, dopo la malattia della sorella ha scelto di staccare dal lavoro e di pensare solo ai figli, Buffon guarda solo al campo e al suo Parma, la squadra degli esordi dove adesso è tornato.

Il motivo per cui questa tanto attesa proposta di matrimonio non arriva al momento non è chiaro. Di certo l’ex moglie di Buffon, Alena Seredova non c’entra nulla. Il divorzio tra i due è attivo da tempo e lei si è rifatta una vita affianco al suo nuovo compagno, il manager Alessandro Nasi. Insieme hanno dato alla luce la piccola Vivienne Charlotte che in estate spegnerà le sue due candeline.

Tra la Seredova e la D’Amico però non c’è nessun rapporto. È stata proprio l’ex modella a spiegare più volte che non ama le cosiddette famiglie allargate, ecco perché ognuno va per la sua strada.