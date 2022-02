L’amata conduttrice pare abbia già una degna erede al momento in fase di formazione per sostituirla tra qualche anno. La conosciamo tutti.

La direzione centrale di casa Mediaset e lo stesso Pier Silvio Berlusconi sono d’accordo che nei prossimi anni bisognerà iniziare a delegare alcuni spazi oggi occupati da Maria De Filippi a valide sostitute altrettanto in gamba ma che permettano di diversificare le proposte tv.

Una scelta che pare essere apprezzata dalla stessa moglie di Costanzo che negli ultimi tempi ha cercato in maniera sempre più massiccia di smistare le conduttrici alla guida dei programmi di intrattenimento per capire il loro livello di impegno e la capacità di reggere lo stress.

Ora però sembra che il nome ci sia, poco tempo e anche lei sarà la nuova icona su cui Mediaset potrà puntare a occhi chiusi. La formazione sul campo è già iniziata.

Pier Silvio Berlusconi vuole lei al posto della De Filippi, il nome è solo uno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Toffanin (@silviatoffanin.official)

La stessa Maria sembra d’accordo con Pier Silvio, tanto che aveva proposto la conduttrice alla guida prima di “Temptation Island Vip” e “Amici Celebrities”. Invito poi declinato e quindi assegnato rispettivamente ad Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker.

Lei però al momento guida un doppio spazio su “Verissimo” (da settembre aumentato anche la domenica) e fino al 27 febbraio la stiamo vedendo dietro il bancone di “Striscia la Notizia” accanto a Ezio Greggio.

Silvia Toffanin sta facendo la gavetta ma sono in molti a credere che la timida conduttrice possa avere tutte le carte in regola per essere la nuova Maria De Filippi che una volta mandata in pensione l’originale potrà fare le sue veci. O comunque affiancarla sempre più nei tanto seguiti programmi della rete.

La notizia è stata fatta trapelare dall’ultimo editoriale di Nuovo, che secondo le sue indagini interne ha confermato la notizia. Piano segreto interno a Mediaset? Le opinioni sono discordi, quel che è certo è che la Toffanin, mamma bis vicentina classe 1979, si sta facendo notare per professionalità e dedizione al lavoro. Come Maria d’altronde…