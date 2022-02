Ornella Muti e quel gesto sensuale che fa tremare il social: fascino a profusione – FOTO

Ornella Muti, la bellissima attrice dal fascino conturbante, sorprende tutti con questi scatti che la ritraggono nell’intimo.

Tra le conduttrici più attese di quest’ultima edizione del “Festival di Sanremo”, c’era lei Ornella Muti. L’attrice che con il suo sguardo e con quel fare da diva innata, ha lasciato tutti senza parole. Uno spacco vertiginoso e inaccessibile a molte, ma portato dalla stessa con assoluta eleganza, uno spettacolo che ha lasciato col fiato sospeso più generazioni.

Ieri come oggi, la bellezza dell’artista si è arricchita costantemente di una dose massiccia di fascino e sensualità ed ogni suo scatto, anche il più casalingo e semplice diventa motivo di contemplazione: desiderata dai maschietti ma tanto apprezzata dalle donne che vedono in lei un continuo rifiorire.

Ornella Muti, quel gesto che fa tremare i social: foto che tolgono il fiato

Correva l’anno 1978 e queste sono alcune foto che ben scandiscono una delle fasi più brillanti del cinema italiano quando vi erano le care commedie che piacevano e che ancora oggi sono considerati dei cult. Qui la vediamo in alcuni momenti della pellicola “Primo Amore” e la vede coinvolta in tutto il suo fascino ancora fresco e acerbo.

Prima sotto le lenzuola bianche, poetiche paragonate al suo incarnato e poi a sequenza quando scende dal letto e si riveste, nell’ultima foto infatti appare in reggiseno bianco, una delizia per gli occhi e che ammalia. I fans sono felici che la loro beniamina abbia deciso di ripostare questo contenuto condiviso sicuramente da un’estimatrice della bellezza e del cinema. I commenti provengono in più lingue, qualcuno in francese sottolinea come la Muti sia di una bellezza autentica.

Spesso le pagine Instagram condividono foto di alcuni momenti della sua lunghissima carriera, riassumerla sarebbe impossibile. Non a caso alla kermesse canora quando l’attrice ha avuto modo di raccontare alcuni dei registi o attori con cui ha collaborato, ne sono rimasti tanti fuori parimenti importanti.

Spesso in compagnia della figlia Naike Rivelli, insieme sono due bellissime donne che ovunque vadano lasciano il segno, che poi a volte ci siano attacchi sui social lo sappiamo, lasciano il tempo che trovano. Ornella Muti sarà sempre una donna iconica.