Sapete chi è la compagna di Massimo Ranieri? Il nome vi sbalordirà

Conoscete la compagna di Massimo Ranieri? Tutto sulla vita privata del celebre cantante italiano. Quello che non avreste detto

Massimo Ranieri non ha bisogno di presentazioni. Basta dire il suo nome per pensare ad alcune delle canzoni più belle della musica italiana che hanno scritto gli anni passati e rimarranno eterne. “Perdere l’amore”, “Rose rosse”, “L’erba di casa mia”, solo per citarne alcune, hanno omaggiato l’amore in tutte le sue forme. Chi non le ha cantate almeno una volta nella sua vita?

Massimo Ranieri ha fatto dell’amore il motore della sua vita artista, ma nel privato il grande artista cosa combina? Abbastanza riservato, ha cercato sempre di rimanere lontano dai riflettori. Oggi vi parliamo dei suoi amori e della situazione sentimentale attuale del cantante.

Massimo Ranieri è single o ha una compagna?

Massimo Ranieri single o ha una accompagnata? La vita sentimentale del cantante non è mai stata attenzionata moltissimo dal gossip ma dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo molti fan si sono incuriositi.

Il cantante ha vissuto una prima e importante relazione con Franca Sebastiani, diventata sua moglie e madre della piccola Cristina. Le cose non furono durature, l’artista era concentrato sulla sua carriera mettendo decisamente da parte moglie e figlia.

Più tardi è entrata nella sua vita l’attrice Barbara Nascimbene, un rapporto serio e importante che col tempo si è esaurito. Dopo un periodo in cui Ranieri è rimasto single, ha incontrato Leyla Martinucci, una giovane cantante lirica con la quale ha condiviso ben otto anni della sua vita. La loro relazione ha suscitato non poche polemiche in quanto i due avevano ben 35 anni di differenza anche se l’età è sempre stata un “problema” per gli altri e non per loro.

Nonostante molti anni di amore puro e sincero, alla fine tra i due tutto è finito. Proprio la giovane lo aveva confermato sulle pagine del settimanale Di Più: “Io e Massimo ormai siamo lontani, però tra noi è rimasto l’affetto”. Lo stesso Massimo Ranieri tutte le volte che ha parlato di lei l’ha definita “la donna della mia vita”.

Leyla è stata l’ultima compagna di Massimo Ranieri. Oggi, infatti, pare che il celebre cantante sia single. Nessun altra donna dopo Leyla è riuscito a conquistare il suo cuore.