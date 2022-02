Alfonso Signorini è nei guai. Cancellato il GF Vip dal palinsesto?

Alfonso Signorini nei guai: il “GF Vip” naviga in cattive acque cosa dobbiamo aspettarci, verrà cancellato dal palinsesto?

Prosegue al momento senza sosta il “GF VIP”, un’edizione molto seguita ma al contempo fortemente criticata. Questi ultimi umori nuocciono al reality guidato da Alfonso Signorini tanto che si sospetta che ci sarà un qualche cambiamento in casa Mediaset, di cosa si tratta?

A quanto pare il reality si troverebbe in cattive acque, il serale ha subito un arresto che fa preoccupare non solo il padrone di casa Signorini ma anche i telespettatori curiosi di spiare i personaggi chiusi ormai da mesi all’interno della casa. Si sta valutando la cancellazione del programma? Alcuni elementi confermerebbero questa ipotesi.

GF Vip, cancellato dal palinsesto? Le motivazioni

Ieri è andata in onda la 44esima puntata del GF Vip e quello che si è notato è stato un calo di ascolti. Dati Auditel alla mano è emerso come la prima rete RAI nonostante non proponesse la serie di successo “DOC-Nelle tue mani” ma lo speciale TG1 dedicato alle tristi vicende dell’invasione in Ucraina dalle truppe russe che ha registrato dati interessanti: 13,7% di share.

Ciò nonostante, la serata è stata “vinta” in termini di ascolti dal reality registrando 3.095.000 telespettatori con uno share pari al 20,1%. Dati mica male ma che non possono far dormire sonni tranquilli alle reti Mediaset, in particolare a Canale Cinque che tanto ha investito – e continua a farlo – sul reality e sui personaggi all’interno della casa più spiata d’Italia. Ecco che pertanto qualcosa si potrebbe alterare e si stanno valutando i passi da compiere.

In particolare è la serata del giovedì che non convince affatto l’azienda, i cui dati sono costanti ma non soddisfano e che si sta pensando di cancellare la serata. D’altra parte si ipotizza di puntare sul lunedì, serata in cui il reality avrebbe più spazio per accaparrarsi i telespettatori.

Secondo i dati infatti è emerso che lunedì il reality avrebbe ottenuto 22,9% di share e 3.551.000, quindi decisamente maggiori rispetto al giovedì. La serata del lunedì era comunque stata vinta da Rai Uno che con la sua “Màkari” ha fatto sognare 5.285.000 di telespettatori. Cosa dobbiamo aspettarci?