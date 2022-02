Luca Argentero e Cristina Marino arrivano alla sfilata Armani mano nella mano mostrandosi ai fotografi innamorati e felici. La coppia è molto amata dal pubblico italiano e dalla folla che li ha acclamati al loro ingresso.

Luca e Cristina presenti alla Fashion Week a Milano arrivano con un meraviglioso look coordinato black & white e si concedono agli scatti con baci appassionanti mano nella mano. Entrambi con gli abiti firmati dal loro stilista preferito: Giorgio Armani.

Momento d’oro per Luca Argentero grazie al successo di Doc che ancora è in onda con la seconda stagione il giovedì sera su Rai1. Bravo e affascinante l’attore torinese è considerato un sex symbol da quasi tutte le donne ma nonostante questa fama, Luca è innamoratissimo della moglie alla quale riserva sempre parole meravigliose. Diventati genitori il 20 maggio dello scorso anno della piccola Nina Speranza, Luca e Cristina continuano a vivere una storia d’amore da favola e con l’arrivo della bambina, i due sono diventati ancora più uniti e complici come appare dalle foto che li ritraggono felici e con la passione dei primi tempi.

Luca Argentero e Cristina Marino i protagonisti della sfilata Armani: tra strette di mano e baci appassionanti

Gli outfit della coppia sono ispirati alla scacchiera bianca e nera di una possibile passerella, i capi sono di Giorgio Armani, lo stilista che ha anche vestito i due il giorno delle loro nozze. La bella Cristina in grande stile ha tirato indietro i capelli risaltando il trucco e un’importante scollatura che è riuscita comunque a renderla elegante.

I riflettori hanno senza debbio decretato tra i protagonisti Luca Argentero e Cristina Marino che hanno condiviso sui social le foto scattate durante la sfilata ed anche i video dove i fan li acclamavano durante il loro ingresso. La Marino anche nei giorni successi è stata presente alle sfilate, le giornate della Fashion Week sono un’insieme di cambio look, trucchi e scatti di alta moda, tutte cose che Cristina può permettersi senza risultare mai volgare e indossando tutti i capi in modo semplice e raffinato, del resto è proprio questa una delle caratteristiche che ha fatto perdere la testa al Doc di tutta Italia, il bravissimo Luca Argentero.