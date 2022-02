Marica Pellegrinelli, nella sua vita non c’è più spazio per Eros: il suo nuovo amore

Marica Pellegrinelli ha fatto la sua scelta. Eros Ramazzotti è un capitolo ormai chiuso e le nuove immagini parlano chiaro

Se il rapporto tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non è ancora chiaro, tutt’altra cosa appare quello con la sua seconda moglie, Marica Pellegrinelli. Il bacio tra il cantante e la presentatrice fa sperare in una storis bis. Le Instagram Stories di qualche giorno fa, invece, fatte dal cantante in compagnia della sua seconda moglie, per qualcuno potevano rappresentare un riavvicinamento ma in realtà non è affatto così. Marica la sua scelta l’ha fatta e di certo Ramazzotti non c’entra.

I due, infatti, sono rimasti in ottimi rapporti, come testimoniano i video, ma per lei non c’è più spazio per Eros. Ha infatti un altro amore e lo ha presentato anche ai suoi figli. Ecco di chi si tratta e come l’hanno presa i piccoli.

Marica Pellegrinelli e la nuova vita dopo Eros, ecco con chi

Marica Pellegrinelli ha scelto al suo fianco William Djoko, dj famosissimo in tutta Europa ed ex ballerino di salsa. Ha 37 anni e sembra molto affiatato con l’ex moglie di Eros Ramazzotti. I due non hanno ancora ufficializzato la loro relazione ma si sono fatti paparazzare da Diva e Donna mentre passeggiano in centro a Milano.

Non sono soli: insieme a loro ci sono anche i figli di Marica ed Eros, Raffaella Maria e Gabrio Tullio che pare siano già molto legati al nuovo compagno della mamma. I quattro infatti non solo camminano insieme come una famigliola, ma Gabrio Tullio di sei anni si stringe al dj, prima gli chiede di abbracciarlo e poi lo stringe forte.

Il gesto è dunque evidente. Per Marica William è molto importante e tra di loro le cose sono serie tanto da decidere di presentarlo ai suoi amori. I due al momento vivono il rapporto a distanza.

Lei a Milano, lui in giro per l’Europa per via del suo lavoro ma appena possono ecco che si ricongiungono. Si sono conosciuti ad Ibiza secondo i rumors, una località che l’attrice e modella frequenta spesso anche in compagnia degli amici del cuore, tra cui Marco Borriello.