Melita Toniolo ha fatto gioire i fan sfoggiando una mise travolgente con cui ha messo in risalto il suo fisico mozzafiato. La visione scatena un boom di like.

Popolo del web in estasi a seguito dell’ultimo scatto condiviso da Melita Toniolo. La showgirl e modella torna a stupire scoprendo le sue curve capaci di mandare in tilt il pubblico a ogni scatto.

35 anni di Treviso, il suo volto è diventato conosciuto a seguito della partecipazione al “Grande Fratello”, trampolino di lancio della sua carriera. Anno dopo anno si è affermata poi nel mondo dello spettacolo prendendo parte a format, collaborando con brand e posando in shooting.

Accanto a tutto questo ha raggiungo un grande seguito su Instagram: 1 milione di follower, il suo feed è una raccolta di scatti incredibili in cui condivide momenti in cui si mostra sempre bellissima. Da primi piani in cui catalizza tutti con i suoi occhioni verdi, a riprese a figura interna in cui sfoggia il suo fisico da urlo, ogni contenuto fa sempre un boom di like. Lo stesso effetto è accaduto a seguito dell’ultimo apparso sulla sua gallery.

Melita Toniolo: la mise total white alza la temperatura

