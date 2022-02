Reduci dal grande successo dell’edizione da poco trascorsa del Festival di Sanremo Giovanna e Amadeus, si concedono un sano e meritato relax insieme al figlio José.

Si sono conosciuti nel programma “L’eredità” quando Amadeus era alla conduzione e Giovanna si esibiva tra uno stacchetto e l’altro con la famosa “scossa”. All’inizio nessuno avrebbe scommesso sulla coppia, definendo il loro rapporto, la classica storiella d’amore televisiva, ma a distanza di anni eccoli più uniti ed innamorati che mai.

In questa foto postata dal loro profilo di coppia su Instagram, Giovanna e Amadeus si concedono due pizze da soli al ristorante come una coppietta felice. Sono stati mesi duri quelli per il direttore artistico del Festival che con massimo impegno ha curato ogni dettaglio, ottenendo per la terza volta consecutiva, grande successo. Il pubblico continua ad apprezzare la professionalità di Amadeus che insieme al suo amico Fiorello, anche quest’anno ci ha trasmesso sul palco dell’Ariston passione per il proprio lavoro e rispetto per tutti quelli che hanno collaborato alla riuscita di un meraviglioso Festival.

Giovanna e Amadeus, le cose semplici sono le migliori: una pizza, una birra e tanto amore

Durante le serate del Festival, Giovanna è sempre stata in prima fila a sostenere Amadeus con accanto il figlio José. Quest’anno alla moglie del direttore artistico è stato dato il compito di inviata de La Vita in diretta mentre l’anno scorso è stato suo il ruolo di conduttrice del Primo Festival insieme a Valeria Graci e Giovanni Vernia.

Inseparabili ormai, Giovanna e Amadeus hanno dimostrato che non era una storiella televisiva di pochi mesi ma una vera e propria favola. Insieme hanno condiviso tutto e l’uno gioisce dei successi dell’altra. Proprio Giovanna, durante un’intervista nelle cinque giornate del Festival, guardando il marito condurre si è emozionata raccontando quanto fosse orgogliosa e fiera di lui e dell’eccellente lavoro fatto per Sanremo. Oggi Amadeus continua ad essere al timone dei “Soliti ignoti” tutte le sere su Rai1 ma ha finalmente trovato il tempo per concedersi una buona pizza in compagnia della sua Giovanna.