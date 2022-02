Laura Pausini chiama a raccolta chi la segue e con una sola foto ed una domanda fa il pieno di like e commenti. Sono tutti innamorati

Laura Pausini non si ferma un attimo. Tra musica e televisione, è super impegnata ma trova sempre il tempo di rivolgersi ai suoi fan. Il suo nuovo singolo, “Scatola”, il film sulla sua vita e a breve anche la presentazione dell’Eurovision Song Contest che quest’anno si terrà a Torino e la vedrà protagonista sul palco insieme a Mika e Alessandro Cattelan.

E poi c’è anche chi la cita per una situazione spiacevole. A parlare di lei è Alda D’Eusanio, querelata proprio dalla cantante per le sue esternazioni riferite nella casa del “Grande Fratello Vip”. Un’esperienza da cancellare per la donna che da allora è stata estromessa, come lei denuncia, dal piccolo schermo e ora si ritrova, sempre per suo dire, a dover versare un milione di euro alla Pausini. Questa la grossa cifra che, secondo quanto dichiarato al settimanale Vero, la cantante le avrebbe chiesto.

Laura Pausini, total black magico: la FOTO

30 anni di carriera, un successo dietro l’altro ed una voce amata e acclamata in tutto il mondo. Lei è semplicemente Laura Pausini che ha stregato tutti, al Festival di Sanremo, con la sua “Solitudine”. Ne è passato di tempo da allora eppure lei dal cuore degli italiani non è mai uscita e nel tempo ha conquistato quello di mezzo mondo.

Lo dimostrano i dati ma anche i post su Instagram invasi da commenti e like da ogni parte del mondo. Anche l’ultimo nel quale la cantante chiede a tutti se abbiano visto o meno l’ultimo videoclip, è un’ovazione di risposte e di complimenti che è impossibile contare.

L’artista emiliana ha scelto una foto in cui canta a gran voce, davanti all’obiettivo in un look total black che è piaciuto tantissimo. Maglione nero, pantaloni di pelle con strass sulle gambe, decolleté altissime, capelli sciolti e mani in tasca.

“State guardando il videoclip? Ora vi interrogo nelle stories!” scrive Laura, in tre lingue, a corredo della foto. “Certo” è la risposta dei suoi follower che la inondano di complimenti. Sono tutti d’accordo, si tratta di un capolavoro, tra tutti c’è chi le dice: “Forse il più bello di sempre, perché ci sei tu e basta ❤️”.