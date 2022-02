Silvia Toffanin chiarisce l’equivoco e zittisce tutti: “La polemica non esiste”

Silvia Toffanin in studio con la sua ospite chiarisce la situazione che si è scatenata sui social. Le sue parole chiudono la questione

Inizia nel nome della musica la nuova puntata di “Verissimo” di questo sabato pomeriggio. Ad aprire la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin è Ana Mena, la cantante spagnola ormai famosissima e super amata nel nostro Paese. Dopo i successi estivi degli scorsi anni, prima con Fred De Palma e poi con Rocco Hunt, l’artista 25enne è arrivata dritta sul palco di Sanremo con il brano “Duencentomila ore” che oggi ha cantato anche a “Verissimo” in apertura di puntata.

Per la sua prima volta Ana Mena si è raccontata insieme a Silvia Toffanin che le ha preparato moltissimi regali: diversi filmati delle sue performance fin da quando era piccolissima.

La cantante è stata molto contenta di rivedere quelle immagini che raccontano la sua infanzia e gli esordi nel mondo dello spettacolo. Poi il grande successo, anche in Italia. E oggi, nonostante il suo brano sanremese non sia stato premiato dalla classifica, sta riscuotendo un grandissimo successo su TikTok.

Silvia Toffanin e Ana Mena: la verità dietro le polemiche

Silvia Toffanin insieme ad Ana Mena ha affrontato tanti temi: dalla famiglia alla carriera, fino all’amore. La cantante ha detto di essere al momento single e di non sentire l’esigenza di trovare per forza qualcuno che stia al suo fianco.

Infine anche spazio alla polemica che si è creata con Francesco Monte. Il cantante, infatti, escluso dalla kermesse sanremese, non l’ha presa bene quando ha sentito il nome di Ana Mena tra i partecipanti. Lei nel’immediato non è entrata nella polemica. C’è stato però un suo tweet che ha fatto in un attimo il giro del web e molti l’hanno letto come una risposta a Monte che ha partecipato a “Una voce per San Marino”, la kermesse che ha scelto il rappresentante per l’Eurovision.

Nulla di tutto questo ha detto la cantante che appena atterrata a Madrid ha visto un video di un prete che ballava sulla sua canzone e d’istinto ha scritto su Twitter “Hahahha sto volando”. Nessun riferimento a Monte da parte sua. L’ha definita una “coincidenza assurda” in quando non sapeva nulla dell’esibizione del cantante. “Io non stavo ridendo di nessuno – ha chiarito – Faccio la mia musica e rispetto tutti i gusti”.

Ecco che così Silvia Toffanin ha precisato: “Non era riferito a Francesco Monte?”. “Per niente” la risposta secca di Ana Mena che ha spiegato di non essere avvezza a questi meccanismi ma che si dedica solo alla sua musica. E così Silvia Toffanin ha esternato i suoi complimenti all’artista e chiarito l’equivoco precisando: “La polemica non esiste” .