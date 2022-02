Antonella Fiordelisi, inedita sensualità in Roberto Cavalli. L’outfit animalier della modella sconvolge i fan: la scollatura rivela tutto

Sport e fashion non hanno mai trovato il connubio perfetto come per Antonella Fiordelisi, che a soli 23 anni vanta una carriera degna di nota in entrambi gli ambiti. Animata da una grande passione per la scherma fin da piccola, partecipa molto presto a competizioni di alto livello, coltivando nel frattempo un secondo interesse: la moda.

Un hobby che si trasforma in professione, quando grazie alla sua bellezza sopra le righe e la disinvoltura che dimostra davanti all’obiettivo, viene notata da brand di pregio internazionale. Carriera che intraprende principalmente su Instagram, fino a classificarsi tra le influencer che superano il milione di followers.

Post dalle immagini mozzafiato, dove la modella si mostra in shooting ad alto tasso di sensualità, consapevole del proprio potere seduttivo. Ed è con un irresistibile look firmato Roberto Cavalli che lo esercita inesorabilmente sui fan attraverso l’ultimo scatto pubblicato, mandando il web in tilt.

Antonella Fiordelisi, l’animalier non è mai stato così sexy

Classe 1998, Antonella Fiordelisi è un punto di riferimento nel mondo dei social, nonostante la sua giovane età. Con 1,3 milioni di followers, la modella registra una grande influenza in termini di marketing, avvalendosi di uno stile accattivante e dotato di un’immancabile componente provocante.

La sua è una bellezza indiscutibile, fatta di lineamenti magnetici e curve perfette, la quale riesce a conquistare lo spettatore con un particolare fascino che sfugge persino all’estetica. Un talento che non poteva passare inosservato ai grandi brand, come dimostra l’ultimo post pubblicato dalla modella, dove sfoggia un outfit firmato da una delle maison di moda più rinomate: Roberto Cavalli.

Una serie di immagini che tolgono il respiro ai numerosi fan dell’influencer, complice il modello dell’abito animalier. Fantasia che permea l’intero mood degli scatti, raggiungendo l’apoteosi della sensualità nel vestito attillato dotato di cerniera, posizionata ben oltre le abituali scollature.

La visione infiamma istantaneamente il web, che può ammirarla in quattro distinte diapositive: “Splendida come una dea“, “Stratosferica“, “La perfezione esiste“.