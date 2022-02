Svelato con interezza il manuale d’amore di Suor Cristina. Ecco chi è il ragazzo che ha rubato il cuore dell’ex protagonista di “The Voice Of Italy”.

Correva l’anno 2004 quando la cantante, nota al pubblico come Suor Cristina, si presentò alla prima edizione del talent show italiano di “The Voice Of Italy“. Dopo quella breve, ma per lei totalizzante, permanenza sul piccolo schermo le porte del successo internazionale si aprirono spontaneamente grazie al potente dono della sua voce.

Oggi, a otto anni di distanza dall’esperienza che la rese celebre in mondovisione, e con la pubblicazione di ben due album alle sue spalle, la religiosa artista di origini siciliane ha desiderato condividere con il suo vasto pubblico alcune esperienze della sua vita passata e presente. L’attenzione dei suoi fan, però, non ha potuto fare a meno di focalizzarsi su un’emozionante digressione amorosa.

Suor Cristina davanti al bivio confessa: chi è il suo grande amore? Il nome

Dopo aver realizzato il suo sogno, ovvero quello di diventare una cantante a tutti gli effetti, l’artista trentaquattrenne ha raccontato in pillole la sua gioventù. Suor Cristina è cresciuta nei pressi di Ragusa. Il suo percorso di studio, a stretto contatto con la musica, l’ha guidata fino a essere pienamente se stessa.

Nonostante abbia portato a termine la sua promessa col divino, prendendo i voti due anni prima della sua apparizione sul secondo canale Rai, tale escalation, largamente premiata nel 2014, è poi stata definita da molti suoi fan come: “un vero miracolo“. Il perché?

“Sono uno strumento nelle mani di Dio, non una popstar“, aveva fermamente ammesso Suor Cristina. L’artista aveva preferito presentarsi in tal modo al pubblico, rivelando così senza mezzi termini quali fossero le sue intenzioni sin dall’epoca dei suoi esordi musicali. Eppure, qualche tempo prima di essere un tutt’uno col divino, Suor Cristina, ha più tardi confessato di essere stata innamorata di un ragazzo.

L’artista ha raccontato di un amore cieco e profondo per il suo ex partner. Ad oggi riconosciuto come semplicemente Lucio. Come avrebbe precisato lei stessa, nonostante tra loro l’amore sia stato destinato a finire, pare si sia al contempo trattato della sua unica relazione. Ma, a tal punto intensa come si evince dal suo racconto, da non poter essere mai dimenticata.