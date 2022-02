“Alla conquista della rete” l’artista canora. L’ultima sensuale sfilata di Arisa raggiunge in pochi istanti il massimo delle visualizzazioni.

Mai come in questo momento, il nostalgico titolo di “Una nuova Rosalba in città“, sembrerebbe confermare l’attuale ascesa, quanto il generale turbinio di cambiamenti, messi finora in pratica dalla disarmante cantante di origini genovesi, Arisa. L’album in questione, pubblicato sulle scene musicali soltanto nel 2018, è ora il simbolo di quanto appena mostrato quest’oggi ai suoi fan.

Dopo il palpabile successo “romantico” della sua ultima partecipazione alla trasmissione condotta da Milly Carlucci, “Ballando Con Le Stelle“, una delle voci italiane più amate, attualmente protagoniste de “Il Cantante Mascherato“, ha desiderato mostrare nei dettagli la bellezza della sua “intima rivoluzione“. A solo un mese di distanza dalla sua brillante esibizione sul palco del “Festival di Sanremo”, al fianco di Aka7even, Arisa si fa assoluta portavoce, davanti al suo pubblico, di altre estasianti novità.

Arisa e la camminata “superlativa”. Le aderenze sul fondoschiena sono da capogiro – VIDEO

