L’artista del momento, Blanco, è stato spodestato dalla vetta della classifica FIMI. Non è più “Blu Celeste” l’album più venduto della settimana: ecco chi è riuscita nell’impresa

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, Blanco ha spiccato il volo. Nonostante il suo album di debutto, “Blu Celeste“, avesse ottenuto un grande riscontro già nelle settimane successive alla sua uscita, il palco dell’Ariston ha senza alcun dubbio contribuito a espandere il suo successo.

Più di 300.000 biglietti venduti, date live sold out, il giovane artista sembra inarrestabile. “Brividi” -il brano vincitore del Festival- resta ai vertici della classifica FIMI e raggiunge numeri sorprendenti sulle piattaforme digitali. Eppure qualcuno è riuscito a spodestarlo dal primo posto: scopriamo chi ha ottenuto la prima posizione tra gli album più venduti della settimana.

Classifica FIMI, non ce ne è per nessuno: anche Blanco spodestato dalla vetta

La classifica FIMI di questa settimana ci regala un quadro rispetto alle vendite dei singoli, degli album e dei vinili in Italia negli ultimi sette giorni. In seguito alla vittoria ottenuta a Sanremo Blanco era tornato a occupare la prima posizione dei dischi più venduti con “Blu Celeste“. Questa settimana il giovane talento scende al secondo posto, dopo l’uscita di uno dei progetti discografici più attesi, quello di Elisa.

È con il doppio album “Ritorno al futuro / Back to the future” che l’artista conquista la vetta, sbaragliando la concorrenza. “Ma veramente 1° in classifica?“, scrive Elisa ringraziando del supporto ricevuto e condividendo una foto in cui mostra tutto il suo entusiasmo.

Sul podio anche un terzo artista protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Parliamo di Rkomi, il suo “Taxi driver” dopo quarantatré settimane dall’uscita resta tra gli album più venduti e ascoltati in Italia.

La cantante di “Ogni volta è così” debutta in vetta anche nella classifica dei vinili, seguita da BNKR44 con “Farsi male a noi va bene” e i Maneskin con “Teatro D’Ira Vol I“. Nessun cambiamento sul fronte dei singoli che vedono in prima posizione Blanco e Mahmood con “Brividi” e in seconda e terza Irama e La Rappresentante di Lista, rispettivamente con “Ovunque Sarai” e “Ciao Ciao“.