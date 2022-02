Sono ormai cinque mesi che il Grande Fratello Vip va in onda su canale 5 con doppio appuntamento settimanale. Amata e non sopportata dal pubblico tra le due opinioniste c’è Sonia Bruganelli.

Una nuova coppia quest’anno di opinioniste quella formata da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, due donne intelligenti e con una preparazione evidente. Presenti a questa edizione tra le più lunghe della storia del Grande Fratello Vip che terminerà il 14 di Marzo con la finale che decreterà il primo classificato. Sonia nell’attesa di quel giorno, ha svelato chi secondo lei vincerà.

Ospite a “Facciamo finta che” condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, la Bruganelli ha parlato delle sue preferenze tra i concorrenti e di chi secondo lei vincerà questa sesta edizione. Non è una novità sentirle dire che la vittoria per lei andrebbe a Soleil, personaggio a cui Sonia da mesi di programma riserve immunità e parole di conforto, ma secondo la Bruganelli ad aggiudicarsi il primo posto sarà Lulù. La giovane 23enne delle trio Selassiè ha fatto molto discutere in questi mesi di programma, dai suoi sbalzi d’umore coloriti, alla sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo, il giovane che in un primo momento rifiutava il suo corteggiamento ma che dopo mesi di perseveranza, è innamorato pazzo di Lulù e della sua originalità.

Sonia Bruganelli e la possibilità di rifare l’opinionista al GF Vip nella prossima edizione: “No, non accetterò”

La moglie di Paolo Bonolis si è contraddistinta durante questi mesi di programma per la sua eleganza fisica ed intellettuale. Non si può dire che unisca il pubblico in un solo pensiero: c’è chi la ama e la vorrebbe anche nei prossimi anni come opinionista e chi non condivide la sua schiettezza ed il suo cinismo nell’esprimere i propri pensieri sui concorrenti.

Sonia alla domanda in merito ad una possibile conferma del ruolo di opinionista nella prossima edizione, ha detto esplicitamente che non accetterà. “Sarò sempre grata ad Alfonso“, ha dichiarato la Bruganelli ma, ha anche detto di volersi dedicare al suo lavoro di produttrice provando ad allontanarsi dalle vicende del Grande Fratello Vip anche se sarà difficile visto che le persone da qualche mese a questa parte la fermano solo per chiederle le vicende tra i concorrenti, come per il triangolo Alex-Soleil e Delia.