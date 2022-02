Silvia Toffanin, il crollo devastante a Verissimo: la conduttrice ferma tutto

Silvia Toffanin ha avuto come ospiti in studio Giovanna e Roberta, due protagoniste dell’ultima puntata andata in onda a C’è Posta Per Te

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Il suo programma Verissimo è seguito al punto tale che, quest’anno, ha preso il posto di Domenica Live. In questo modo, Silvia va in onda ogni settimana con ben due appuntamenti. Dunque, la puntata del sabato è molto particolare.

Silvia, ogni sabato, ospita in studio la storia di C’è Posta Per Te che più ha appassionato il pubblico da casa. Per questa ultima occasione, Silvia ha deciso di ospitare Giovanna e Roberta. La storia di una mamma e di una figlia che si sono ritrovate, dopo dieci anni che hanno passato una lontana dall’altra a causa di alcuni screzi familiari.

Silvia Toffanin, il crollo a Verissimo: il ricordo della madre

Come ogni volta, Silvia ha mostrato al pubblico da casa il backstage di quello che è accaduto la scorsa settimana durante la puntata di C’è Posta Per Te. Giovanna e Roberta, dopo essersi ritrovate, si sono accomodate dietro in un camerino e hanno avuto modo di parlare per tanto tempo e chiarire tutti i loro problemi. La figlia ha deciso di essere sincera con sua madre e chiederle come abbia potuto trattarla in quel modo e starle lontana per tutti questi anni, considerato che è stata proprio lei a metterla al mondo e sembra inconcepibile poter stare lontana da una figlia nel modo in cui ha fatto lei.

Alla fine del filmato, tornati nello studio di Verissimo, sia la figlia che Silvia Toffanin erano in lacrime. Il modo in cui la donna ha messo sua madre davanti a delle domande crude e schiette come quelle che ha fatto, ha commosso molto la conduttrice, un po’ come succede tutte le volte che vede una mamma e una figlia ritrovarsi. Lo scorso anno, infatti, Silvia ha perso sua madre in un modo orribile e sente la sua mancanza ogni giorno, soprattutto quando durante il suo lavoro si ritrova a fronteggiare situazioni come queste.