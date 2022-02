Ambra Angiolini fa una confessione inaspettata sul suo ex fidanzato: “era l’uomo sbagliato”. A chi si stava riferendo l’attrice?

L’attrice e conduttrice Ambra Angiolini, i cui esordi risalgono al programma televisivo “Bulli e Pupe”, condotto da Paolo Bonolis nell’estate 1992, si è affermata nel giro di pochi anni come uno dei volti più promettenti del cinema italiano.

Parallelamente, la notorietà di Ambra è stata incrementata anche dalle sue relazioni sentimentali, finite ovviamente sulle copertine di tutti i giornali.

Dopo il lunghissimo legame con Francesco Renga, padre dei suoi figli Jolanda e Leonardo, la Angiolini ha intrapreso una storia d’amore con l’allenatore Max Allegri, anch’essa giunta al termine.

L’attrice, sempre piuttosto restia a parlare di sé, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha raccontato dei dettagli inediti circa il proprio passato. La confessione sull’ex fidanzato è davvero allucinante.

Ambra Angiolini, la confessione sull’ex è allucinante: “lo abbiamo fatto, ma era l’uomo sbagliato”

Nel 2018, ai microfoni del quotidiano Leggo, Ambra Angiolini aveva trovato la forza di parlare di un problema che l’aveva afflitta per gran parte della sua stessa vita: la bulimia. Un disturbo del comportamento alimentare che l’attrice, protagonista di svariati film che hanno fatto la storia del cinema italiano, si è portata dietro anche successivamente alla nascita dei figli.

Ma quale fu la vera causa delle problematiche che afflissero Ambra? L’ex di Massimiliano Allegri ha avuto il coraggio di rivelarlo solo di recente, durante l’ultima puntata di “Michelle Impossible”. L’attrice, nota per la sua lunghissima ed indimenticabile storia d’amore con Francesco Renga, ha tirato in ballo un suo precedente fidanzato, di identità non precisata.

“Ho fatto l’amore per la prima volta a 18 anni, ma era l’uomo sbagliato“, ha confessato Ambra, specificando che l’uomo in questione sarebbe stato la causa dell’insorgenza del suo problema. La Angiolini, all’epoca, si lasciò drammaticamente influenzare dalle parole del fidanzato, tanto da precipitare in un vortice di disturbi alimentari che non le diedero tregua per anni. Fu proprio l’ex, infatti, che le suggerì di dimagrire e che la portò a disprezzare il suo stesso corpo.

Solo grazie ad un lungo percorso di analisi, l’attrice è riuscita a liberarsi dei propri scheletri nell’armadio. “Ad oggi vomito ancora, ma vomito le persone sbagliate fuori dalla mia vita“: questa la conclusione della conduttrice, che è fortunatamente riuscita a superare la sua brutta malattia.