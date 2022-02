“Grazie per tutto questo…”, Veronica Gentili e l’amica ‘geniale’: sguardi ipnotici. Bellezza fuori dal comune – FOTO

Veronica Gentili approfitta della dolce compagnia dell’amica del cuore e scatta un selfie rovente dal ricordare nel tempo: straordinarie!

La conduttrice romana di “Stasera Italia“, Veronica Gentili ha fatto sognare migliaia di followers in merito ad una delle più sontuose prestazioni via social del weekend.

Tutti conoscono i meriti e le capacità di conduzione su Rete 4. La sua attitudine vivace e una personalità invidiabile e imprevedibile hanno convinto gli addetti a puntare su di lei, nel prossimo futuro.

Nella speranza che tutto possa andare per il meglio e scrivere pagine importanti del suo curriculum vitae, Veronica trova sempre il modo di mantenere alto il suo appeal anche in altri ambiti.

Durante il tempo libero ama trascorrere giornate in dolce compagnia delle amiche tra un sorso di vino o spumante. Per questo weekend è arrivato il turno di una delle showgirl più nobili del panorama dello spettacolo: scopriamo in seguito di chi si tratta

Veronica Gentili, il meglio in una FOTO: “Sprizzate energia solo a vedervi…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Grande successo via social per la regina di Rete 4 a “Stasera Italia“. Si tratta di Veronica Gentili ancora una volta protagonista sui social network con uno degli scatti più inebrianti del weekend.

Stavolta, la conduttrice della Mediaset non è da sola, bensì accompagnata da una delle sue compagne ‘speciali’ che contribuiscono a rendere felici le sue giornate. Nel dettaglio si tratta di una delle showgirl anni ’90, più blasonate del mondo dello spettacolo.

L’amica ‘geniale’ corrisponde al profilo di Sabrina Salerno, altra grande superstar di Instagram, sempre in prima linea a strappare consensi e likes tra gli appassionati di gossip.

In questa foto si nota tutta la bellezza scoppiettante delle due amiche per la pelle, che non perdono l’occasione di ritagliarsi un po’ di relax tra inciuci e sguardi ipnotici davanti alle telecamere.

In pochi immaginavano che tra le due showgirl ci fosse un forte legame, di tutto rispetto. I fan non hanno potuto fare altro che riempire di elogi il ‘duetto’ più affascinante del web e far sì che i due volti emergenti dello spettacolo fossero ancor più protagonisti, in futuro.

E voi, invece cosa ne pensate della loro ascesa su Instagram che ha coinvolto il doppio degli utenti previsti?