Francesca Ferragni si è mostrata in intimo mandando in estasi tutti: un dettaglio ha sciolto i fan, subito è boom di like.

Si avvicina la primavera, il clima si fa più mite e Francesca Ferragni ne ha approfittato godendosi la bella giornata. Prendendo il sole in una location montana mozzafiato, la 32enne di Cremona ha sfoggiato una mise irresistibile: in particolare a catturare i fan un dettaglio del suo corpo incredibile.

Alla stregua delle sorelle Chiara e Valentina, anche lei è molto attiva sui social: 1,3 milioni di follower su Instagram, i suoi contenuti conquistano sempre tutti. Il suo feed è infatti una raccolta di scatti mozzafiato dai momenti della sua vita professionale e quotidiana.

Dentista nello studio del padre, svolge anche l’attività di influencer collaborando con brand di abbigliamento e non solo. Inoltre il suo volto è apparso nella docu-serie dedicata ai Ferragnez al fianco del suo compagno Riccardo Nicoletti, con cui fa coppia fissa da dieci anni. Appassionato di musica, membro di una band rock, i due sono accumunati dal grande interesse per i viaggi come dimostra il feed della 32enne. Molto affiatati, a fine anno hanno annunciato la dolce attesa.

Francesca Ferragni: la mise esplosiva scioglie la neve

