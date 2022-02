“Festival di Sanremo” 1991. La canzone vincitrice è un vero cult ma non è quella che ricordate di più

“Festival di Sanremo”: l’appuntamento musicale più atteso dagli italiani. La kermesse canora sforna successi indimenticabili che rimangono nella storia del repertorio nostrano. Tutto sull’edizione del 1987

La 41esima edizione del “Festival di Sanremo” tornò a svolgersi nella consueta location del Teatro Ariston dopo il periodo di restauro che costrinse l’anno precedente a optare per il Palafiori.

La kermesse canora prese luogo dal 27 febbraio al 2 marzo e la conduzione venne affidata all’attrice, icona sexy, Edwige Fenech e al noto produttore cinematografico, fondatore della prestigiosa società Lucky Red, Andrea Occhipinti. Per il secondo anno consecutivo si scelse di tornare ad abbinare i cantanti in concorso ad artisti stranieri, così come avveniva durante gli anni ’60. Senza troppi colpi di scena, il brano che giunse al primo posto fu “Se stiamo insieme” di Riccardo Cocciante, scritta dallo stesso eccelso cantautore in collaborazione con Mogol: successo assicurato.

Festival di Sanremo 1991: la canzone che diventò tormentone è famosa ancora oggi

PER SCOPRIRE QUALE ALTRA CANZONE EMERSE DURANTE IL FESTIVAL DI SANREMO 1991 VAI SU SUCCESSIVO