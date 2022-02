Maglietta con stampa personalizzata: il gadget perfetto per l’addio al nubilato

Organizzare un addio al nubilato è una grande responsabilità e se la tua migliore amica sta per compiere il grande passo non puoi fare altro che asciugarti le lacrime e organizzarle il miglior addio al nubilato di sempre. I gadget sono essenziali per la buona riuscita della festa e fortunatamente se ne possono creare a bizzeffe, anche se, quello che non può assolutamente mancare è la maglietta con stampa personalizzata per la sposa.

Ovviamente, prima di arrivare ai gadget c’è una lista di cose da fare che riguarda l’aspetto logistico dell’evento, come per esempio: la lista delle invitate, la scelta della location e del genere di festa organizzare. Anche se, seguendo i gusti della sposa non potrai certo sbagliare.

Come organizzare un perfetto addio al nubilato

Una volta decisa la location, organizzato tutto nei minimi particolari e compilato la lista delle invitate è il momento di pensare ai gadget. La maglietta con stampa personalizzata è sicuramente un’ottima idea che generalmente è molto apprezzata anche dalle future spose.

Se dovessi trovare difficoltà nel capire come fare una maglietta con stampa personalizzata e quale potrebbe essere la frase migliore da riportare sopra le magliette, potresti chiedere aiuto alle altre invitate, che saranno ben liete di darti una mano. Un’altra cosa molto divertente potrebbe essere quella di fare magliette per tutto il gruppo dell’addio al nubilato, ma in questo caso dovrai ricordarti che la maglia della sposa si dovrà differenziare da tutte le altre.

Perché, in fondo, non dimentichiamo che la protagonista della festa è senza dubbio lei e perciò si dovrà distinguere dal resto del gruppo. La scelta della maglietta con stampa personalizzata non è facile, anche perché dovrà essere abbinata all’outfit della serata, che va, di conseguenza, scelto in base alla location.

Ad ogni modo, se sei in crisi nello scegliere quale sia la migliore maglietta con stampa personalizzata da far indossare alla sposa e alle altre invitate, basterà tenere a mente queste tre semplici regole e vedrai che non così il tutto risulterà più facile e divertente:

Scegli i colori preferiti delle tue amiche tenendo presente che la sposa deve distinguersi da tutta la massa. Non eliminare i colori a priori solo perché non piacciono a te e ricorda di fare tutti gli abbinamenti, in questo caso organizzare una festa a tema o suggerire un dress code potrebbe aiutarti. Non cadere nella volgarità, va bene che è un addio al nubilato, ma ricorda che il troppo storpia.

Idee per la maglietta con stampa personalizzata perfetta

Un’idea molto carina e simpatica potrebbe essere quella di far realizzare una maglietta con stampa personalizzata per la sposa con una “lista di cose da fare prima di mettere l‘anello al dito”. Tale lista dovrà essere imbarazzante, ma non troppo, come per esempio: ballare sul tavolo, fare una foto con uno sconosciuto, cantare a squarciagola.

Magari, la prima prova da far affrontare alla futura sposa potrebbe essere bere tre shot di fila; in questo modo il resto della lista potrà essere spuntato molto più facilmente.

Ma se la sposa è un po’ più tranquilla e timida, allora potresti creare una maglietta con stampa personalizzata con una frase simpatica come per esempio: “Domani mi sposo, ma niente di serio!”. In alternativa puoi anche stampare le maglie per tutte le invitate riportando la classica scritta “Team Bride”.

Insomma all’addio al nubilato della tua amica puoi sicuramente dare libero sfogo alla fantasia, anche se come ti abbiamo già detto, devi sempre ricordarti che sarà lei a stare al centro dell’attenzione e di conseguenza dovrai organizzare tutta la festa a seconda della sua personalità.