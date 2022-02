Valentina Vignali ha partecipato alla Fashion Week come tante altre sue colleghe: con un abito azzurro ha conquistato milioni di followers

Valentina Vignali è una delle donne più amate del mondo dei social. Il suo esordio è avvenuto un bel po’ di anni fa, quando è riuscita a realizzare il suo sogno e ha sfondato nel mondo dello sport. Valentina, infatti, è una famosa cestista che è riuscita a far appassionare moltissime persone a questo sport così tanto sottovalutato dai telespettatori.

Valentina, negli ultimi anni, è stata anche al centro del mondo del gossip e dello spettacolo. Tutto è cominciato quando entrò in crisi con Stefano Laudoni, collega che è stato suo compagno per circa cinque anni. Quando lei scoprì i tradimenti, raccontò tutto sui social e anche in televisione. In seguito, le fu proposto di entrare nella casa del Grande Fratello.

Valentina Vignali alla Fashion Week: record di likes per il suo look

