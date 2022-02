“Domenica In”, parole sconvolgenti in studio: Mara Venier si è aperta con il suo ospite, rivelandogli qualcosa che il pubblico non si sarebbe mai aspettato da lei

A “Domenica In”, l’intervista ad Achille Lauro ha profondamente commosso i numerosi telespettatori della trasmissione. Mara Venier, che sembra avere un legame particolare con il cantante, lo ha accolto con tutto l’affetto ed il calore possibili.

“Sei umile, un grandissimo lavoratore, un ragazzo generoso e attento“: queste le lusinghe che la conduttrice ha rivolto a Lauro, che presto concorrerà all’Eurovision Song Contest come rappresentante della Repubblica di San Marino.

Assieme all’interprete di “Domenica“, la presentatrice ha avuto modo di affrontare una serie di tematiche, oltre a ripercorrere tutte le tappe della carriera del cantante. Ad un certo punto, la Venier si è persino lasciata andare ad un’inaspettata confessione, che nessuno in studio avrebbe mai potuto prevedere.

Domenica In, parole sconvolgenti in studio: “ho picchiato per te”. La Venier reagisce in modo assurdo

Tra Achille Lauro e Mara Venier sembra esserci un rapporto di stima e fiducia reciproca. La conduttrice, quest’oggi, ha accolto il cantante nello studio di “Domenica In”, affrontando assieme a lui una serie di argomenti relativi al suo passato.

L’artista ha rivelato alla presentatrice di aver lottato molto per affermarsi come cantante, ma di aver parallelamente trovato, nel lavoro, la propria ragione di vita. “Non so cosa avrei fatto se non avessi avuto la musica e la poesia. Sono stato fortunato“: queste le dichiarazioni di Lauro, che hanno scatenato l’immediata replica della conduttrice.

“Io ti ho sempre sostenuto, anche all’epoca di Rolls Royce”, ha chiarito Mara, riferendosi alla prima partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo. “Ho addirittura picchiato per te“, ha poi aggiunto la conduttrice, lasciando ammutoliti i telespettatori di “Domenica In”.

Una confessione, quella della Venier, che aveva lo scopo di sottolineare la sua profonda ammirazione e stima nei confronti di Lauro. “Ho fatto la matta per te“, ha proseguito Mara, che l’ospite non ha mancato di ringraziare ed omaggiare per il suo supporto incondizionato.

La presentatrice fu infatti tra le prime a sostenere il talento indiscusso dell’interprete di “Domenica“. I fatti, negli anni, non hanno mancato di dar ragione alla Venier, che ad oggi è davvero fiera del suo pupillo.