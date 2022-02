Ludovica Pagani versione vamp su Instagram: piume, minigonna e stivali alti in pelle. La conduttrice conquista il web in due scatti da capogiro: tripudio di like

Un destino vincente quello di Ludovica Pagani, che riesce a trasformare in successo ogni iniziativa percorsa. Con 3 milioni di followers vanta uno dei profili più seguiti in Italia, cifra che non riassume affatto l’intera carriera.

All’esordio si avvicina al mondo dello sport, e dopo esperienze minori su testate locali, approda a Sport Italia. In seguito riveste il ruolo di opinionista nel noto programma calcistico “Quelli che il calcio” su Rai 2, mentre crescono a dismisura i numeri sui social. Ha pubblicato un libro nel 2018, “Semplicemente Ludovica“, ed è anche conduttrice radiofonica con “Casa Pagani” su Radio 105.

Un titolo che riguarda anche il talk show a puntate andato in streaming sul canale YouTube, dove la presentatrice registra oltre 280 mila iscritti. Attualmente alle redini della conduzione di “Fantacalcio Serie A Tim“, continua a condividere sui social contenuti davvero mozzafiato.

Mentre prosegue il suo percorso nel mondo del giornalismo sportivo, persegue e raggiunge grandi obiettivi come influencer. Nell’ultimo post eclissa la “concorrenza” con un outfit da diva che seduce il web: fan in estasi.

Ludovica Pagani, la seduzione è rosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Il rosa è senza dubbio tra i colori da indossare nella primavera 2022, come ci insegna Ludovica Pagani attraverso gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo. Un mix di stile tra femminilità e urban che diventa glamour attraverso il dettaglio di piume, dall’effetto “vamp” immediato. Ma non manca la seduzione nell’outfit all’ultima moda dell’influencer, che sfoggia su Instagram conquistando il web.

La conduttrice indossa un abito mini chemisier confetto, lasciando ammirare le gambe strepitose che catturano l’attenzione degli utenti. L’abbinamento perfetto è servito con il giubbotto di jeans con patchwork e “boa” incorporato. L’elemento che accende la miccia della sensualità è determinato dalla scelta degli stivali alti in pelle con tacco, che si fondono al look in un’inaspettato ma stupefacente proposta.

I fan contemplano la straordinaria bellezza della presentatrice, che senza osare riesce ad affermare la sua travolgente unicità: “Stupenda come sempre e sempre di più“, “Illegale“, “Più di così non si può pretendere“.