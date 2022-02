“Amici 21”, l’allievo sbotta contro l’insegnante: “Sei pesante”. È bufera

Bufera nella scuola di Amici di Maria De Filippi: nel corso dell’ultima puntata, è scoppiata una polemica tra Alessandra Celentano e un allievo di Raimondo Todaro

Manca una sola puntata al serale di Amici di Maria De Filippi e i ragazzi sono sottoposti continuamente ai giudizi degli insegnanti, che devono decidere chi portare avanti. Non è vietato però dare dei pareri anche sugli allievi degli altri e questo è quello che ha fatto nel corso di questa domenica Alessandra Celentano, professionista di danza classica.

Da quando è ritornato Nunzio nella casa, Alessandra Celentano non ha mai nascosto il suo disappunto. Non crede che lui sia così bravo da arrivare al serale e, durante l’ultima puntata andata in onda, ha deciso di rimarcare questo successo. Dopo aver espresso il suo parere, si è ritrovato davanti un Nunzio infastidito e piuttosto turbato dalle sue parole.

Alessandra Celentano, lite con Nunzio ad Amici: “Sei maleducato”

Nunzio, inizialmente, aveva detto di non voler parlare, facendo intendere di non avere bei pensieri per la insegnante di danza classico. In seguito ha deciso di lasciarsi andare e di esprimere la sua opinione. “Se tu mi dici le cose che non so fare, non è che da domani improvvisamente le saprò fare. Ho capito che lei è lì per questo ma non va bene così. Diciamo sempre le stesse cose. Sei pesante. Siamo in un Paese libero e democratico e noi tutti possiamo esprimere la nostra opinione. Non sei pesante tu ma la situazione, la situazione diventa pesante perché ogni volta ci ritroviamo a dire sempre le stesse cose“.

La Celentano ha reagito piuttosto male allo sfogo del ballerino, in primo luogo perché il ragazzo le ha dato del tu e anche per la confidenza in generale che si è preso a dirle cose del genere. Se l’è presa principalmente con Raimondo Todaro che permette al suo allievo di parlare in questo modo. In ogni caso, Raimondo ha deciso di consegnare nuovamente la maglia a Nunzio, anche lui divertito dal modo in cui si è riferito all’insegnante.