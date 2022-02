Manca poco al termine della sfida Torino-Cagliari, valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A: le pagelle ed il tabellino della gara.

Il direttore di gara ha appena sancito la fine della sfida tra Torino e Cagliari che ha visto trionfare i rossoblu per 1-2.

Al 21’, gli ospiti trovano il vantaggio grazie a Bellanova che, servito perfettamente da Grassi sul secondo palo, deve solo spedire il pallone in fondo al sacco a porta sguarnita. Nella seconda frazione, al 54′ i Granata pareggiano i conti grazie alla rete di Belotti che sfrutta al meglio una punizione battuta da Brekalo e batte il portiere avversario con una conclusione al volo. Dopo soli 8 minuti, il Cagliari si riporta avanti: sponda di Pavoletti per Deiola che fulmina con un diagonale preciso dal limite dell’area.

Serie A, Torino-Cagliari: il tabellino e le pagelle del lunch match

Importantissimo successo in chiave salvezza per il Cagliari che lascia la zona retrocessione e sale al 17° posto in classifica sorpassando il Venezia. I veneti, che nel pomeriggio affronteranno il Verona in trasferta, però, hanno al momento due gare in meno rispetto ai rossoblù. I Granata, invece, rimangono in undicesima posizione a quota 33 punti.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic Savic 5,5; Djidji 5,5, Bremer 6, Rodriguez 5,5; Ansaldi 5, Pobega 5,5, Lukic 5,5 (85′ Ricci s.v.), Vojvoda 6 (69′ Singo 6); Pjaca 5,5 (85′ Seck s.v.), Brekalo 6,5 (69′ Sanabria 5,5); Belotti 6,5 (79′ Pellegri s.v.). A disposizione: Berisha, Gemello, Izzo, Zima, Buongiorno, Linetty, Aina, Warming. Allenatore: Ivan Juric 5,5.

Cagliari (3-5-2): Cragno 6,5; Lovato 6 (90′ Ceppitelli s.v.), Altare 6,5, Goldaniga 6,5; Bellanova 7,5, Grassi 6,5, Marin 6, Deiola 7, Dalbert 6,5; Joao Pedro 6, Pereiro 5,5 (60′ Pavoletti 6,5). A disposizione: Radunovic, Aresti, Obert, Zappa, Carboni, Baselli, Lykogiannis, Kourfalidis, Keita, Gagliano. Allenatore: Walter Mazzarri 6,5.

Arbitro: Manuel Volpi della sezione AIA di Arezzo.

Reti: 21’ Bellanova (C), 54′ Belotti (T), 62′ Deiola (C).

Ammoniti: 40’ Lovato (C), 51′ Pobega (T), 75′ Goldaniga (C), 90′ Pavoletti (C), 90’+1 Singo (T), 90’+4 Dalbert (C).

Espulsi: –

Note: 3′ e 5′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Bellanova (C).

Il Torino tornerà in campo domenica prossima alle 15, quando è in programma la sfida in trasferta contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il club sardo, invece, sabato sera ospiterà alla Sardegna Arena la Lazio, nell’anticipo della 28^ giornata di Serie A.