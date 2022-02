Giulia Stabile si è lasciata andare a una rivelazione inaspettata su Santiago. Le parole hanno toccato i fan nel profondo.

Giovanissima, passione sfrenata per la danza e talento innato. Giulia Stabile, nata 19 anni fa a Roma, ha lasciato il segno nell’ultima edizione di “Amici” di cui ne ha vinto la ventesima edizione.

Prima ballerina in assoluto ad aver raggiunto questo traguardo in tutta la storia del format, nell’ultimo anno ha raggiunto grandi successi. Membro del corpo di ballo del programma, ha rivestito i panni di conduttrice a “Tú sí que vales.”

Accanto ai successi professionali ha catalizzato l’attenzione in merito alla sua vita sentimentale: tra i banchi della scuola della De Filippi è nato il suo amore con il compagno Sangiovanni, nel format nella categoria dei cantanti, con cui oggi forma una splendida coppia.

Anche lui 19enne, di Vicenza, si è distinto nel programma classificandosi al secondo posto e raggiungendo poi incredibili traguardi tra cui la partecipazione al Festival di Sanremo. I due si sono perdutamente innamorati e sono molto affiatati: a dimostrarlo una confessione toccante della ballerina rilasciata nell’ambito di un’intervista nell’ultimo numero di Cosmopolitan dove è protagonista in copertina.

Giulia Stabile: la confessione più commuovente

Durante la sua ultima intervista rilasciata a Cosmopolitan, Giulia ha ripercorso gli ultimi mesi. Tra la vittoria di “Amici” e il suo amore con Sangiovanni è stata travolta da un vortice di emozioni fortissimo.

In particolare la ballerina ha stupito tutti mostrandosi molto sicura in merito alla sua relazione e parlando di “certezza” su come lei e Sangiovanni siano destinati a rimanere insieme. Lui si mostra sempre molto premuroso nei suoi confronti, rimanendo al suo fianco giorno dopo giorno: a dimostrarle il suo sentimento la sua grande sincerità che si percepisce nei suoi occhi.

Da sempre il loro amore ha fatto sognare i fan, molto curiosi di avere più dettagli. Tuttavia la coppia è molto riservata, cercando di proteggere la loro storia che sembra proprio andare a gonfie vele. Nonostante siano molto giovani sembrano avere le idee molto chiare sul loro futuro e fare le cose con grande serietà, riuscendo così a costruire una relazione stabile e matura.