Auto contro un muro: morta una ragazza, gravi le amiche

Ad avere la peggio una giovane di 18 anni che ha perso la vita. Le altre occupanti dell’utilitaria, andata distrutta, sono rimaste ferite in modo grave e trasportate d’urgenza in ospedale, dove si trovano ricoverate. Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono accorsi anche i vigili del fuoco e la polizia municipale del capoluogo siciliano.

Un morto e tre feriti gravi. Questo il tragico bilancio dell’incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi, domenica 27 febbraio, a Palermo. La vittima si chiamava Carlotta Rosano ed aveva solo 18 anni.

La giovane, secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa locale, e tra queste la redazione de Il Giornale di Sicilia, era a bordo di una Fiat 600, su cui si trovavano anche tre sue amiche. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la vettura, mentre percorreva viale del Fante, si è schiantata contro un muro di cinta. Un impatto violentissimo che ha ridotto, purtroppo, l’utilitaria in un ammasso di lamiere.

In pochi minuti sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 ed i vigili del fuoco del capoluogo siciliano. I pompieri hanno estratto le quattro ragazze dall’abitacolo e le hanno affidate all’equipe medica. Purtroppo, per Carlotta non c’è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati nello schianto. Le altre tre giovani sono state trasportate in codice rosso in ospedale, dove ora si trovano ricoverate, scrivono i colleghi della redazione de Il Giornale di Sicilia, in gravi e critiche condizioni.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi di legge e degli accertamenti ora stanno indagando per capire le cause e la dinamica del terrificante schianto.