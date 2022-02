“Ma di cosa vogliamo parlare?”, Belen Rodriguez pantaloni sbottonati e Instagram va in ‘down’: devastante – FOTO

Belen Rodriguez manda in tilt Instagram e lascia poco spazio alle parole con una foto da arresto cardiaco: i dettagli.

L’indiscrezione che circola nelle ultime ore a proposito del nuovo ruolo in tv di Belen Rodriguez non arresta la vena di modella che la contraddistingue nonostante il passare dei giorni.

Così l’ormai ex di Antonino Spinalbese ha trovato una nuova dimensione dal punto di vista personale, risvegliando gli umori di fan e appassionati.

La foto condivisa sul proprio profilo social ha incamerato diverse approvazioni e scatenato una miriade di commenti al bacio che difatti rilanciano le sue ambizioni nel mondo della moda.

Le presunte critiche piovute dietro le quinte dopo le prime uscite sul piccolo schermo al timone de “Le Iene” sembravano aver fatto risentire i loro effetti, nei progetti a lungo termine di Belen.

E’ bastato invece un sussulto via social per spostare le attenzioni su altre caratteristiche che nel tempo hanno fatto grande il suo personaggio

Belen Rodriguez, primo piano quasi senza veli su Instagram: “40 anni e non sentirli…”

La nuova leva del mondo dello spettacolo e della lunga lista dei conduttori in Italia, Belen Rodriguez sta cercando di trovare una propria identità dal punto di vista lavorativo.

La separazione da Antonino ha dato nuova linfa alla modella argentina, quel desiderio di mettere in mostra capacità nascoste mai vista prima. Al timone de Le Iene, Belen non dispiace poi così tanto a differenza di quanto si vuole far credere.

Lei intanto per cancellare definitivamente i ‘fantasmi’ degli haters e i detrattori in generale ha deciso di pubblicare una foto, puntando difatti sulle proprie capacità da modella navigata.

“Ma di cosa vogliamo parlare?” risponde l’amica e collega, Laura Chiatti, meravigliata da un ‘quadro’ di bellezza perfetto da ogni angolazione. Nonostante i 40 anni, il tempo sembra non passare mai per la più grande tra le sorelle Rodriguez.

L’ex di Antonino e Stefano De Martino si mostra in topless e solo con un paio di jeans indosso, sbottonati nel punto giusto, laddove i fan possono finalmente realizzare i loro sogni dopo tanto tempo.

E voi, invece cosa ne pensate della performance stile ‘calendario’ della modella argentina? Siete d’accordo sui pregiudizi piovuti nelle ultime ore sulla rivedibile posizione nelle vesti di conduttrice?