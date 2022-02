Ecco perché, nonostante l’amore tra Damiano David e Giorgia Soleri sia un sentimento che poggia le sue basi lontano nel tempo, la coppia ha dapprima preferito il silenzio

L’inimitabile estro di Damiano David, ipnotica voce del gruppo rock celebre su scala internazionale dei Maneskin, dimostra quest’oggi di essere sentimentalmente legato all’altrettanto amato volto di Giorgia Soleri. La giovane attivista, influencer e modella di origini milanesi, ha però acconsentito a rivelare la sua romantica identità, ovvero di anima gemella dell’artista, soltanto un anno fa.

Il perché? La coppia ha di recente spiegato nei dettagli, ma soltanto dopo aver diramato la notizia pubblicamente nel vicino 2021, quali siano state le principali motivazioni che hanno fatto prevalere, per entrambi quanto per un lungo periodo di tempo, la scelta di bandire il gossip e prediligere il silenzio.

Damiano David, il motivo per cui ha nascosto la relazione con Giorgia: è inaspettato

Rispetto a quell’identità già nota al pubblico, ovvero di poetica “principessa del dolore pelvico cronico“, Giorgia è infine venuta allo scoperto. E non senza un bagaglio fortemente umano d’esperienze da raccontare all’universo femminile. Solo in tal maniera si può comprendere come non sia stato un caso che la vita romantica di Giorgia sia volutamente rimasta in secondo piano nel corso di questi ultimi anni. O almeno, rispetto al potere talvolta insensibile dei riflettori.

L’amore tra Damiano e Giorgia è un’avventura di sostegno reciproco e profonda comprensione. Un rapporto che va avanti da un periodo di ben cinque anni. Vista la travolgente ascesa musicale di Damiano, e della sua tutt’ora crescente popolarità, i due hanno inizialmente preferito immolarsi verso un’ideale di pura riservatezza.

Un duo romantico, dunque, tra desiderata privacy e lungimiranti trattati sulla vulvodinia. La lente d’ingrandimento fornita dall’influencer negli ultimi mesi, sulla patologia, è stata infatti di grande sostegno per moltissime donne. La sua esperienza e i suoi racconti sulla malattia hanno presto innescato un meccanismo di comprensione. Verso ciò che prima si riteneva essere un fenomeno pressoché sconosciuto. E, perciò, destinato a rimanere tale.

Fra gli esempi di contaminazione reciproca, nell’arte come nella vita, vi è l’ultima esibizione dei Maneskin sul palco dell’Ariston. La commovente presentazione di “Coraline” al “Festival di Sanremo” 2022 è stata difatti la piena dimostrazione di quanto entrambi abbiano appreso dai frutti del loro rapporto nel corso del tempo. Tra dolori innegabili ma grandi insegnamenti.