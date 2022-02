Stefano De Martino beccato in flagrante, fuga d’amore alle Maldive ma non è solo – VIDEO

L’ex marito di Belen ha pubblicato alcuni scatti in cui è raffigurato con il suo amore più grande, ha fatto sognare molti fan così.

In questi giorni si parla moltissimo di Stefano De Martino per via della forse ritrovata intesa con la ex moglie Belen Rodriguez dopo la separazione di quest’ultima da Antonino Spinalbese. I due sono stati più volte paparazzati insieme fuori la casa milanese del conduttore mentre si intrattenevano in chiacchiere e passaggi furtivi di valigie tra la porta d’ingresso e l’auto.

Non hanno ancora ammesso di stare insieme e frequentarsi, i giornali di gossip però scommettono qualsiasi cosa su di loro, troppo forte l’affiatamento che li unisce (oltre al figlio Santiago).

Sopraffatto forse dai rimorsi lui ha deciso però di staccare la spina e volare alle Maldive per una fuga d’amore in piena regola. Lo ha fatto con la sua gioia più grande, le foto ed i video pubblicati sul suo profilo sono emozionanti.

Stefano De Martino non si è trattenuto, foto e video in abbondanza con lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Sono rari i post sul suo profilo Instagram ma negli ultimi giorni ha innalzato l’asticella condividendo moltissime foto e video con il figlio Santiago che si trova con lui nell’isola paradisiaca.

L’ex ballerino in queste settimane pare essere assorto anche da altri pensieri oltre alla storia con Belen. Oltre alla conduzione di “Stasera tutto è possibile”, Mediaset gli avrebbe dato il benestare per guidare anche la nuova stagione di “Made in Sud” ma lui avrebbe rifiutato per scaldare la sedia ancora una volta nel serale di “Amici” in veste di giudice.

La mini vacanza caraibica lo sta però rilassando molto come vediamo nelle foto in cui appare rasserenato e disteso mentre gioca con il figlio nell’amaca, a fare snorkeling e sulla spiaggia bianchissima tra bagni di sole molto rilassanti e tuffi in mare.

A margine di un carosello di primi piani del figlio, anche Belen ha commentato con una breve ma intensa frase: “Manchi un mondo”. Qui anche il cuore di una mamma si scioglierebbe come neve al sole. Come darle torto? Riuscirà De Martino a mettere chiarezza nella sua testa prima del ritorno in Italia?