“Il Volo” nuovo importante annuncio: nel 2022 una data che cambierà la storia

Ferrara vanta un patrimonio artistico prezioso: le sue architetture rinascimentali si incontrano con le vie medievali e danno vita ad un luogo magico dove negli anni molti artisti hanno fatto visita impreziosendo maggiormente la città.

Piazze ampie permettendo attualmente la realizzazione di grandi eventi, è attraverso l’arte che il pubblico può godere di nuove emozioni, lasciandosi andare alle sensazioni provate in quel momento. La musica è una di queste e gli eventi qui giocano un ruolo fondamentale. Proprio a Ferrara, si realizzerà il “Summer Festival 2022″e tra gli artisti: Il Volo.

Annunciato il sesto gruppo che sarà ospite della Kermesse artistica più variegata d’Italia: Il Volo. Dopo questi anni di stop a causa della Pandemia, il trio torna a cantare dal vivo proponendo al grande pubblico una serie di concerti. Tra i pezzi scelti, i brani ultimi del loro tributo speciale ad Ennio Morricone. Un repertorio di altissima qualità realizzato grazie alla bravura di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Il trio dai tantissimi successi è nato nel lontano 2009 quando i ragazzi parteciparono al programma di Rai1 “Ti lascio una canzone“. Durante le varie esibizioni furono notati da un manager importante che gli propose una carriera internazionale. Grazie a quel momento e al loro insindacabile talento, in pochissimo tempo i tre ragazzi hanno avuto un successo clamoroso.

Il Volo è il sesto gruppo annunciato per il Ferrara Summer Festival 2022, il trio torna a cantare dal vivo

Tornare a cantare dal vivo significa rivivere tutte le emozioni attraverso la musica ed il calore della gente. La voce del Volo tocca le corde dell’anima permettendo all’ascoltatore di fare viaggi interiori per rivivere sensazioni passate e ricordi significativi della propria vita.

I Biglietti per andare al loro concerto al Ferrara Summer Festival 2022 sono disponibili su TickeTone da lunedì 28 febbraio alle 15 per i fanclub, mentre per la vendita generale Martedì 1 marzo sempre intorno alle 15 saranno acquistabili all’ Ass. Musicale Butterfly in Via Padova 189. Finalmente si ritorna ad ascoltare musica dal vivo, nelle piazze, tra la gente e con il calore dell’estate. Assistere alla vendite dei biglietti per i concerti, anche se a piccoli passi, ci avvicina sempre più ad un ritorno graduale e desiderato della “normalità”.