Hunziker-Trussardi dopo la rottura arriva la confessione inaspettata: non lo ha fatto per due anni, da non crederci!

La showgirl è sulla cresta dell’onda in queste settimane per via del suo programma che ha portato sul palco moltissime figure femminili di spicco.

Quando è stata data la notizia che Michele Hunziker avrebbe condotto un programma di varietà tutto suo, “Michelle impossibile”, in molti l’hanno criticata perché sembrava fosse una ripicca nei confronti dell’ex marito Tomaso Trussardi con cui si era lasciata solo poche settimane prima. Si pensava fosse un modo per far valere la sua individualità di donna, tirando fuori le unghie per superare un momento di stallo in cui era rinchiusa da tempo.

Lo show però era in programma da tempo, è semplicemente caduto a fagiolo in una circostanza dolorosa, come quella della fine di un matrimonio, in cui due persone si lasciano di comune accordo in quanto desiderose di proseguire in modo diverso il resto della propria vita.

Sul palco abbiamo visto susseguirsi una serie di personaggi dello spettacolo che hanno affiancato Michelle durante i vari interventi con gag e balletti. Proprio nel corso dell’ultima puntata andata in onda il 25 febbraio si è esibita Ambra Angiolini verso cui la padrona di casa ha rivolto una confessione inaspettata.

Ambra da Michelle Hunziker: “Quanti sbagli nella mia vita, non l’ho fatto per due anni”

Le due donne hanno più cose in comune di quanto sembri. Ambra Angiolini invitata in trasmissione si è tolta molti sassolini dalle scarpe, soprattutto in merito alla storia d’amore, ormai conclusa, con Massimiliano Allegri che le ha fatto arrivare anche un Tapiro d’Oro super contestato.

“A guardarti dal vivo dimostri meno sbagli di quelli che hai”, ha detto la Angiolini, mentre Michelle ha replicato in modo secco:

“Pure tu non scherzi. Quei due sbaglietti che hai preso quest’estate ti stanno bene addosso”. Le due amiche hanno poi elencato una serie di persone, ma anche situazioni e incontri che hanno ritenuto essere sbagli personali (ovviamente senza fare nomi) che avrebbero potuto evitare.

Impossibile per Michelle quindi non citare la sua terribile esperienza nella setta che l’ha allontanata dalla famiglia e gli amici per lunghissimo tempo, soprattutto dalla madre Ineke che più di tutte ha sofferto questa situazione.

La padrona di casa ha sdrammatizzato poi questo racconto rivelando alla collega un aneddoto che ha fatto ridere non pochi telespettatori: “Comunque non ho fatto sesso per due anni a causa della setta”, ha ammesso senza peli sulla lingua. Ambra però ha risposto secca: “Io senza setta ho praticato uguale”. Grandi risate a casa ed in studio.