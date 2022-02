Eleonora Pedron è tra le ex Miss Italia più amate di tutti i tempi. Una donna acqua e sapone e di una bellezza disarmante in grado di conquistare il cuore di tutti gli italiani.

La vita di Eleonora è stata segnata da due lutti importanti: la sorella Nives morta in un incidente d’auto e il padre nel lontano 2022 mentre la stava accompagnando al provino per Striscia La notizia. Eventi come questi ti rendono sin da subito una donna forte perché ti “costringono” a fare i conti con elaborazioni di lutti drammatici e ingiusti.

Sempre nel 2022 però nella vita di Eleonora arriva un momento d’oro: l’elezione a Miss Italia. Da lì la sua carriera inizia a fiorire, viene prima scelta per il programma Meteo 4, poi nella trasmissione Fornelli in crociera ed anche nel mondo del cinema riesce a trovare la sua dimensione, dimostrando a tutti di essere una donna ingamba e talentuosa. Tra la carriera e gli impegni professionali però, la bellezza di Eleonora non è passata di certo in osservata nel mondo dello spettacolo: l’ex Miss Italia è stata la fidanzata del campione Max Biaggi per 8 lunghi anni con cui ha avuto anche due figli. Un’amore che però è finito nel 2015.

Eleonora Pedron e Fabio Troiano, tra viaggi d’amore e baci passionali: “Non ci separiamo più”

“Era il mio destino” ha dichiarato Eleonora parlando del suo nuovo compagno Fabio Troiano. I due si sono conosciuti grazie ad un cambio treno tre anni fa e da quel giorno tutto è cambiato. Insieme per la prima volta alla Mostra del Cinema di Venezia dello scorso anno hanno dichiarato di essere ufficialmente fidanzati.

La coppia tra viaggi in giro per il mondo e serate romantiche posta scatti su Instagram che li ritraggono felici ed innamorati, tra baci e coccole Eleonora sembra aver trovato la sua metà, come ha confessato in un’intervista per lei Fabio rappresenta quella storia calma e serena, tutto quello che serve nella vita di una donna che ha vissuto troppo presto il dolore come quello della perdita del padre e della sorella e il fallimento di relazioni passate non andate a buon fine.