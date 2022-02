“Puoi usarmi come tappetino se vuoi”. Elodie, è lei la stella della Milano Fashion Week. Lato A superlativo: che schianto! – FOTO

Elodie. La cantante romana ha partecipato alla Fashion Week di Milano durante la sfilata di Versace. Il look strepitoso mostrato su Instagram ha stregato i suoi follower: pazzesca

Tutti i riflettori dello star system sono stati puntati sulla città di Milano dove si sta svolgendo la consueta Fashion Week che volgerà al termine il 28 Febbraio. L’evento è una calamita per i vip, curiosi di scoprire le novità per infoltire il loro guardaroba con gli abiti più originali ed eleganti dei brand di lusso.

Anche quest’anno non è mancata la presenza della superba cantante Elodie che ha partecipato con entusiasmo alla sfilata presentata dalla prestigiosa maison Versace. La bellissima ex concorrente di “Amici” è stata recentemente investita dal polverone del gossip a causa della fine della sua relazione con il rapper Marracash e l’inizio di una nuova liaison con Davide Rossi. Quest’ultimo non è un nome estraneo alla moda, ricopre infatti il ruolo di marketing manager di un’azienda come Armani.

Elodie, le immagini pazzesche alla sfilata di Versace: sensualità infinita

