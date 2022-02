Investito da un’auto mentre attraversa la strada: morto sul colpo un ragazzo

A Cesano Boscone (Milano) un ragazzo di soli 21 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la Vigevanese: indagano gli inquirenti.

Aveva solo 21 anni il giovane che nella serata di sabato 26 febbraio è stato travolto da un’auto in corsa mentre attraversava la strada. La tragedia si è registrata a Cesano Boscone (Milano).

Per lui nulla da fare, nonostante il repentino arrivo del 118 i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Il ragazzo sarebbe, infatti, morto sul colpo.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente anche se, ad un primo esame, sembrerebbe che il 21enne avrebbe attraversato lontano dal semaforo e scavalcando un guardrail.

Milano, ragazzo investito da un’auto mentre attraversa la strada: morto sul colpo

I fatti si sono verificati nella serata di sabato 26 febbraio sulla Vigevanese all’altezza di Cesano Boscone (Milano). Una strada a tre corsie per ogni senso di marcia.

Stando a quanto riferiscono i colleghi della redazione di Today, un ragazzo di 21 anni – nel tentativo di attraversare lontano dal luogo in cui era installato il semaforo- sarebbe stato travolto da un’auto. Erano circa le 20 quando il 21enne sarebbe stato travolto in prossimità della corsia centrale da un automobilista che non sarebbe riuscito a compiere nessuna manovra per scongiurare il peggio.

L’urto è stato violento, così tanto che il ragazzo sarebbe morto sul colpo. A constatarlo i medici del 118 che, sopraggiunti immediatamente sui luoghi, null’altro avrebbero potuto se non constatarne il decesso.

Una tragedia la cui dinamica ora resta al vaglio degli inquirenti i quali sono chiamati a scoprire effettivamente come si siano svolti i fatti. Ad una prima analisi, come poc’anzi riportato, pare però che il giovane abbia attraversato lontano dal semaforo e scavalcando un guardrail.

Sull’accaduto, riferisce Today, si è espresso il sindaco di Cesano Boscone il quale, appresa la notizia, avrebbe espresso a nome di tutta la sua cittadinanza cordoglio alla famiglia del ragazzo strappato via alla vita troppo presto, mentre era nel fiore dei suoi anni.

Bisognerà, quindi, attendere che gli inquirenti definiscano meglio i contorni della vicenda. Ogni elemento potrà essere oggetto d’esame soprattutto per comprendere se – eventualmente- possano sorgere in capo all’automobilista responsabilità.