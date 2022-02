La fantastica ex corteggiatrice del programma televisivo ‘Uomini e Donne’ ha condiviso un post in cui non è sola… chi c’è con lei?

Natalia è un vero schianto nel suo ultimo IG post, che comprende cinque foto da paura: impossibile toglierle gli occhi di dosso!

Nella prima immagine la Paragoni viene immortalata insieme alla sua dolce metà, ovvero all’ex gieffino Andrea Zelletta.

I due si tengono per mano, mentre camminano in direzione dell’obbiettivo della fotocamera: che spettacolo!

Negli scatti il bellissimo ex tronista sfoggia un outfit total black, che comprende: una giacca, una maglietta ed un paio di pantaloni eleganti… Andrea Zelletta detta le leggi della moda!

La famosa scrittrice del libro ‘La vita secondo Naty’, invece, indossa un look più colorato: shorts a vita alta viola, top bianco, tacchi beige e, infine, calzini e cappotto nero… il suo stile non teme rivali!

Una cosa è certa: tutta Italia è pazza di lei!

Siete curiosi di vedere il post più esplosivo che esista? Reggetevi forte, perché vi toglierà le parole di bocca…

Nei successivi tre scatti, la meravigliosa fashion blogger viene immortalata con il cappotto sceso sulla schiena, lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera ed un’espressione piuttosto sensuale e provocante: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Nell’ultima immagine, infine, Natalia viene fotografata seduta su una sedia trasparente, con una mano sul ginocchio, il sopracciglio alzato ed un sorriso accennato sulle labbra: mai vista tanta bellezza in un solo post!

Le foto sono state bombardate di visualizzazioni, mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Splendida, meravigliosa e unica: per me nessuna è come te!“; “Naty sei una bomba e Andrea idem”; “Il tuo outfit è top e tu lo indossi in modo impeccabile” oppure “Che dire? Rimango sempre senza parole per descriverti: sei di una bellezza unica!“.

Non c’è dubbio: la Paragoni batte tutte 10 a 0!