Dopo Totti ed Ilary, saltano anche loro: è un disastro

Totti ed Ilary si lasciano? Il gossip impazza ma loro non sono l’unica coppia che scoppia. Ecco chi ha fatto lo stesso

Sono sulla bocca di tutti e a Roma la notizia di una loro crisi ci ha messo un attimo a fare il giro di tutta la città. Parliamo ovviamente di Francesco Totti e Ilary Blasi che secondo le indiscrezioni lanciate da Dagospia sarebbero ad un passo dalla separazione. Il Pupone e l’ex letterina, infatti, dopo 20 anni insieme sarebbero arrivati ai ferri corti.

Di certo questa per loro non è la prima crisi in così tanti anni di coppia ma c’è chi giura che potrebbe essere quella che mette la parola fine ad un rapporto tra i più longevi nello showbitz.

In molti hanno letto le parole di Ilary Blasi, in una recente intervista, come la conferma che la fine del rapporto con suo marito è vicina: “Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare”. La conduttrice Mediaset ha spiegato di voler essere indipendente e non “appesa ad un uomo”.

Totti ed Ilary ma non solo: tutti i nomi scoppiati

Oggi tutti i riflettori sono incentrati su Totti e Ilary ma nel mondo dello sport non sono di certo la prima coppia che scoppia, in Italia come all’estero. Bjorn Borg e Loredana Bertè attirarono i riflettori di mezzo mondo quando annunciarono la loro separazione dopo un matrimonio e soprattutto il tentativo di suicidio di lui che si è salvato proprio grazie alla cantante italiana.

E sempre negli anni Novanta ci sono stati Walter Zenga e Roberta Termali a scuotere il gossip del calcio. E dopo di loro, nel 2000 Bobo Vieri ed Elisabetta Canalis, l’emblema, in quegli anni, dell’unione tra calciatore e velina ma anche di una coppia iconica.

Dieci anni dopo, il portiere della Nazionale Gigi Buffon e la moglie Alena Seredova si sono detti addio e a distanza di altri 10 anni lo sport, anche se questa volta nel nuoto, ha assistito ad un altro addio mediatico: Federica Pellegrini e Filippo Magnini insieme per sei lunghi anni in acqua e nella vita.

Decisamente più recente, infine, la rottura tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini che dopo diverse indiscrezioni e rumors si sono detti addio per sempre. Sarà lo stesso anche per Totti ed Ilary? Il gossip impazza e la curiosità sale, anche se i fan sperano che sia solo un pettegolezzo.