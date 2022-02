Verissimo, la confessione lacerante alla Toffanin: “Si è tolto la vita”

Silvia Toffanin ha ospitato nello studio di Verissimo il Sandokan più amato della televisione: Kabir Bedi. La loro intervista è stata davvero molto toccante

Kabir Bedi è stato uno dei protagonisti di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’attore indiano è entrato nella casa più spiata d’Italia e, con la sua bontà, ha conquistato il web nel giro di pochissime settimane. Ha fatto il giro del mondo eppure non ha mai perso quella umiltà che, per tutto il suo percorso nella casa, lo ha contraddistinto dagli altri.

Nella casa Kabir ha dato tutto se stesso, la sua saggezza e il suo buon cuore, ma soprattutto ha avuto modo di raccontare di un dramma terribile che ha colpito la sua vita un po’ di anni fa. Questo racconto commosse milioni di telespettatori e, in occasione dell’ultima puntata di Verissimo dove è stato ospite, ha emozionato anche Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin, il racconto di Kabir Bedi a Verissimo

Kabir, un po’ di anni fa, ha perduto suo figlio. Il ragazzo, che soffriva di schizofrenia, si è tolto la vita quando ha capito che le persone con la sua malattia non avevano una aspettativa molto alta. Kabir ci ha tenuto a sottolineare che oggi non è più così, che c’è speranza perché la medicina ha fatto passi da gigante. In ogni caso, non è riuscito a fare a meno di lasciarsi andare alle lacrime.

Quel terribile giorno, entrò nella stanza di suo figlio e capì subito che si era tolto la vita. Si accasciò vicino a lui continuando a ripetergli come un mantra “ma cosa hai fatto?”, poi ad un certo punto una calma lo invase, e lui sentì che suo figlio dall’al di là stava cercando di comunicargli. Così guardò fuori dalla finestra e lo salutò, aggiungendo un: “ovunque tu sia“, nonostante avesse il corpo del ragazzo proprio tra le sue braccia in quel momento. Non è stato facile riprendersi e andare avanti con la sua vita, ma ci ha tenuto a ribadire che suo figlio è sempre con lui, dentro al suo cuore.