Ambra Angiolini: l’imbarazzo di Allegri dopo la verità: “Ora vi dico come è andata davvero”

Le parole di Ambra Angiolini sono state accolte dal pubblico con grande sorpresa. La sua confessione scatena, sin da subito, reazioni contrastanti.

L’attrice romana Ambra Angiolini è uno dei volti più amati del cinema italiano e, al momento, una delle voci più gradite in queste ultime settimane su Radio Capital. Dopo aver tenuto compagnia ai suoi ascoltatori, con profonde riflessioni condite d’umorismo, l’attrice ha poi sancito il suo ritorno in grande stile in prima serata.

Ospite d’onore nella trasmissione “Michelle Impossibile” sul quinto canale Mediaset, Ambra ha duettato con l’amica e collega, confrontandosi sui reciproci sbagli commessi dall’adolescenza sino a oggi. Ambra ha voluto, in particolare, insistere su tre momenti della sua vita. In primis, la sua esperienza con la bulimia legata a un rapporto con “l’uomo sbagliato“, poi raccontando alcuni aneddoti sulla sua passata difficoltà a ottenere un ruolo a causa del suo orgoglio arcobaleno, e infine volendosi concentrare sull’esperienza con il suo ultimo partner, l’allenatore Massimiliano Allegri. Ed è qui, che la verità a tal proposito, sarà pronta a venire allo scoperto.

Ambra Angiolini: l’imbarazzo di Allegri dopo la verità, un grande sbaglio

“Un’amica ti può chiedere tutto“, aveva esordito l’attrice a pochi attimi dall’entrata in scena. Michelle Hunziker e Ambra, prima di concludere la parentesi di avanspettacolo con un brano composto dalla stessa attrice negli anni ’90, dimostreranno al pubblico di essere indissolubilmente legate.

Unite da una scelta di piena libertà, dopo aver detto addio alle loro reciproche relazioni, quanto da un profondo amore per se stesse. Entrambe, difatti, non hanno avuto problemi a spiegare davanti alle telecamere ciò che è realmente accaduto. E non senza la giusta dose di comicità e fierezza.

Il gioco di botta e risposta in diretta racchiude, infatti, la vera perla di Ambra. E che sarà rivelata al pubblico attraverso una ferrea premessa. Non bisogna rinnegare il passato, ma utilizzarlo come un prezioso insegnamento. “Oggi vomito le persone sbagliate fuori dalla mia vita“, ammette l’attrice. Viva la fragilità, dunque, ma anche la consapevolezza. Il valzer si è infine concluso con una frecciatina latente. E che pare abbia generato, tra il sonoro plauso dei telespettatori, non poco imbarazzo nelle corde dell’ex centrocampista juventino.

Sostenuta dagli errori di Michelle: “Ho subito violenze […] ho sbagliato ad accettarlo“, Ambra risponde: “l’ultima volta che mi sono sbagliata era il 2017“. A oggi, aggiunge poi con straordinaria nonchalance Ambra riferendosi ad Allegri: “la morale è che mi ero proprio sbagliata“.