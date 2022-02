L’ex moglie dell’attore Raoul Bova, Chiara Giordano, ha voltato completamente pagina e adesso ha un nuovo grande amore. Si tratta di un famoso personaggio dello spettacolo. Vediamo chi è.

Raoul Bova e Chiara Giordano sono state una delle coppie più amate e chiacchierate di sempre. La loro storia, culminata nel matrimonio, è durata per ben 13 anni. I due si sono incontrati per la prima volta nel 1997 e da lì sono stati inseparabili per anni. Prima i tre splendidi anni di fidanzamento, poi la decisione di consacrare il loro amore convolando a nozze e successivamente, a unirli ancora di più, l’arrivo dei loro due bambini Alessandro Leon e Francesco.

L’amore tra Raoul Bova e Chiara Giordano è stato forte e solido per anni. Tutti credevano che non sarebbe mai finita e non era possibile pensare altrimenti. Purtroppo però così non è stato. Dopo tanti anni di matrimonio e convivenza, anche il loro rapporto, a causa di numerose incomprensioni, ha finito per sgretolarsi e i due hanno deciso di comune accordo di prendere strade separate ma di mantenere comunque ottimi rapporti per i loro due figli.

Chiara Giordano, il nuovo amore della ex moglie storia di Raoul Bova

Un divorzio molto sofferto quello della coppia Bova – Giordano. Ci sono voluti anni perché i due trovassero le forze di riprendere in mano le proprie vite e voltare pagina. L’attore è stato il primo ha dare una svolta alla sua vita amorosa e da ormai molti anni fa coppia fissa con la modella spagnola Rocio Morales, da cui ha avuto due splendide bambine, Luna e Alma.

Anche Chiara, dopo tanto tempo, è riuscita a cambiare rotta e ora nella sua vita è tornato nuovamente l’amore. Di chi si tratta? Lui è un personaggio molto famoso del piccolo schermo, Andrea Evangelista, ballerino e coreografo che ha lavorato molto in Rai, all’interno di programmi come Domenica In e I fatti vostri. Andrea ha 15 anni in meno di Chiara, ma questo non sembra essere affatto un problema e la loro relazione, nata da poco, procede nel migliore dei modi.