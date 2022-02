La preoccupazione e lo scetticismo dei fan viaggiano su un binario parallelo, cosa è successo in questi giorni a Aurora Ramazzotti?

In parallelo alla messa in onda della seconda e ultima puntata di “Michelle Impossibile“, lo scorso 23 febbraio, l’entusiasmo della giovanissima conduttrice Aurora Ramazzotti è presto mutato in febbricitante preoccupazione. Classe 1996, e nativa di Sorengo, l’amata influencer ha subito confessato il motivo della sua crisi con un intervento in diretta.

Mentre i telespettatori continuano a domandare “dove si possano vedere le repliche” dell’esilarante e spensierato roast show, realizzato al fianco di mamma Michelle su Canale 5, la nata sotto il segno del Sagittario ha condiviso, con i suoi oltre 2,3 milioni di follower su Instagram, un’allarmante riflessione.

“Non sto molto bene” Aurora Ramazzotti si chiude in casa, fan terrorizzati. Qual’è la verità?

“Sono chiusa in casa da due giorni perché non sto molto bene“. Ha esordito, in tal maniera, la conduttrice nella giornata di venerdì. Aurora dimostra sin da subito al pubblico in rete di sentirsi in bilico tra due situazioni. La prima, identificabile con la speranza racchiusa fino a oggi di un futuro più sereno, visto anche l’indebolimento delle restrizioni previste a fine mese e dovute alla pandemia. La seconda, invece, in stretto rapporto con ciò che è accaduto nelle ultime ore.

Aurora sceglierà perciò di condividere a pieno, con i suoi fan, un discorso molto delicato. “Non c’è bisogno di giustificarsi per la vita che va avanti, così come non c’è bisogno di biasimare chi lo fa“, scrive la conduttrice osservando il terrore dilagante nel mondo dovuto alla scoppio della guerra in Ucraina e probabilmente analizzando le reazioni del suo entourage a riguardo.

“Io, ad esempio, non trovo proprio le parole“, spiega Aurora lasciando emergere la sua maniera di affrontare, nell’immediato, quanto sta accendo. “Ho paura per la gente che soffre. L’unica cosa che posso fare è rimanere informata“. Fortunatamente, o stranamente per alcuni, l’influencer è presto uscita dal suo “bunker”. Dedicando interamente la giornata di ieri ad una gita fuori porta al fianco dell’amico del cuore e collega Tommaso Zorzi. Dal loro ultimo scatto in campagna, entrambi al quanto comicamente fuori luogo, i due sfrutteranno l’occasione per proporre l’idea di un nuovo format televisivo.

“The Simple Life“, sarebbe il titolo. Con letame da sfondo e un po’ di lustrini. “Ma io adorerei un programma condotto da loro 2“, commenterà un utente. E ancora: “la nuova edizione de ‘La Fattoria”. Infine, lo stesso Tommaso, aggiungerà a mo’ di autentico sponsor di se stesso taggando “Real Time“: “pensateci“.