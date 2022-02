Melissa Satta fa tendenza, è suo il nuovo look trend primavera-estate 2022: pancino scoperto e frisé sbarazzini, fa sognare – FOTO

La ex Velina sa il fatto suo anche in termini di moda, su Instagram ha creato scalpore l’ultimo outfit sfoggiato a Sky Sport Italia.

Guardando l’ultimo post Instagram di Melissa Satta sembra di essere su una delle passerelle milanesi della Fashion Week, che proprio in questi giorni stanno mobilitando migliaia di stilisti, modelle, fotografi, giornalisti e non solo per spiegare e raccontare poi quali saranno i nuovi trend che vedremo nella prossima estate ma anche anticipi di autunno-inverno.

La Satta però ieri non era ad una sfilata ma bensì all’interno degli studi di Sky Sport dove da qualche mese è il volto di spicco del programma accanto a Fabio Caressa. L’esordio a “Sky Calcio Club” lo scorso settembre e dopo mille peripezie, ed anche commenti spesso non troppo carini sul suo conto, adesso sembra che tutti l’adorino in questa nuova veste da conduttrice.

Che Melissa avesse il calcio nel sangue lo si sapeva. Non solo è stata accanto per anni a Bobo Vieri e poi a Boateng, ma nel tempo ha fatto parte anche di show come “Controcampo”, “Tiki Taka” e “Quelli che il calcio”. Ieri una nuova puntatona in cui ha però monopolizzato l’attenzione a casa rispetto le partite mandate in onda. Il motivo? Vediamolo insieme.

Melissa Satta punta tutto sul verde acido, il completo crop top e pantapalazzo spacca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

“Incantevole 🔥 stai benissimo con questo colore che amo da morire💚”, “Verde speranza 💚?”, “Quanto sei bella 😍😍”, “Semplicemente incantevole…!”. A cosa sono dovuti questi commenti da parte della community Instagram?

Il carosello di foto che ha postato sul suo profilo Ig svela infatti come la MFW non si stia svolgendo solo sulle passerelle sparse nella città, ma anche fuori, in strada e nei programmi tv dove conduttrici e giornaliste stanno dando il loro meglio per creare tendenze indimenticabili.

Lo sa bene Melissa che ieri ha deciso di vestirsi completamente di Zara con un completo verde acido pantapalazzo e crop top allacciato in vita da nastri sottili e per completare il look anche giacca over abbinata e sandali stilosissimi a punta targati JimmyChoo.

La ex Velina sembra una modella che sfila per i corridoi degli studi con le sue movenze sinuose ed i capelli sbarazzini qui enfatizzati da frisé anni Novanta che ben si addicono al suo viso dolcissimo e fanciullesco. Oltre 20mila like in poche ore per lei.

