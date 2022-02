“Ti amooo”, Virginia Raffaele mette in scena la sua ‘peffomanz’ migliore. Meglio dell’originale! Gambe FOTOniche

La comica ha stregato un’altra volta con uno scatto strabiliante che ne cattura la bellezza che non ha nulla da invidiare alla showgirl da lei tanto imitata.

Il debutto al “Festiva di Sanremo” è stato per lei un enorme trampolino di lancio per la sua carriera come attrice comica ed imitatrice ma l’uscita in tv delle prime quattro puntate di “Lol – Chi ride è fuori 2” l’ha decretata come beniamina assoluta per gli italiani.

La sua battuta pronta, il saper rispondere a tono ad ogni provocazione e la bellezza disarmante che ne fanno un’icona di stile assoluto, sono un plus per Virginia Raffaele. La romana doc classe 1980 sta spopolando sui social e sul web dove in questi ultimi giorni (dopo il 24 febbraio, data di uscita della seconda stagione del programma di Amazon Prime) i suoi vari sketch sono super visualizzati.

Ormai è diventato un vero meme un’espressione che lei ha usato all’interno di “Lol” per imitare Marina Abramovich, “Questa è peffomanz!”, urlata a squarcia gola agli altri concorrenti. Ne ha giocato a suo favore anche nel recente shooting realizzato per VanityFair Italia in cui si è mostrata in una veste decisamente unica e surreale. Vediamola.

Virginia Raffaele, i fan sono tutti d’accordo: “Sei meglio tu!”

