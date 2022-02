Michelle Hunziker ed il momento più buio della sua vita: andare avanti da sola senza più spazio per gli affetti. La verità

Michelle Hunziker, lo sappiamo, non sta affrontando un periodo facile della sua vita privata. La separazione dal marito Tomaso Trussardi è una nuova sconfitta che indica che qualcosa non ha funzionato ed è andato storto. Il gossip ed i paparazzi l’assediano e per lei non c’è pace. Così come ha scritto su Instagram è scappata “dall’altra parte del mondo” per staccare dopo “un periodo abbastanza intenso sotto molti punti di vista”.

Nel pieno del caos della sua vita sentimentale, Michelle è tornata anche in tv con uno spettacolo tutto suo, quello che sognava da una vita “Michelle Impossibile” che è stato accolto dal pubblico con grandissimo favore.

Tanti ospiti, suoi amici, e gli affetti più cari, da sua figlia Aurora, l’ex marito Eros Ramazzotti che ha bacio in diretta e anche la mamma Ineke che si è raccontata in lungo ed in largo con Silvia Toffanin.

Michelle Hunziker e mamma Ineke: il momento tragico

Il racconto commovente della mamma di Michelle Hunziker😢❤ pic.twitter.com/8wILdL5Wr4 — Mondotrash (@Mondotrash1) February 24, 2022

Proprio Ineke ha raccontato alcuni lati, per certi versi ancora inediti, della vita della figlia Michelle Hunziker e della sua. Momenti nei quali sono state più lontane che mai e che oggi, invece, le hanno rese unite.

Dai problemi di alcolismo del padre di Michelle che hanno portato la mamma a separarsi, segnando per sempre l’unità della famiglia, alla morte dell’uomo che ha segnato in modo indelebile la conduttrice, nonostante i momenti tragici e bui vissuti.

Ineke ha raccontato anche il momento in cui sua figlia è entrata in una setta che l’ha portata ad allontanarsi da tutti i suoi affetti, la famiglia in primis. Una sofferenza assurda che la donna non ha dimenticato.

Impressa nella sua mente la telefonata di Michelle: “È stato terribile” ha detto Ineke alla Toffanin. Erano le 10 del mattino quando arrivò la telefonata della figlia: “Mamma, io devo fare un altro percorso di vita, non c’è più spazio per te. Devo andare avanti da sola. Ti prego di non chiamarmi più, di non cercarmi più”.

Parole che hanno gelato la donna e hanno cambiato per sempre la vita della conduttrice. Ma per fortuna poi Michelle è tornata e per entrambe è stato bellissimo. Alla fine dell’intervista mamma e figlia si sono abbracciate forte commuovendo l’Italia intera.

INTERVISTA AL CANTANTE PAGO