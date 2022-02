Guendalina Tavassi stesa sul divano mostra una panoramica a 360° delle sue curve, chi le resiste così? – FOTO

La showgirl ieri ci ha portato direttamente dentro il suo soggiorno dove ha probabilmente trascorso buona parte della giornata in completo relax.

Non se la sta passando certo bene la bella Guendalina Tavassi che nell’ultimo periodo non solo sta combattendo contro l’ex marito attualmente in carcere con l’accusa di aggressione nei suoi confronti, ma sul collo le pesa anche molto la conferma della sua nomina a naufraga per la prossima stagione de “L’Isola dei Famosi”.

Forse non è un buon momento per partire, abbandonando i figli a casa con i nonni mentre il processo a carico dell’ex coniuge prosegue come da prassi. Ma magari tutto questo può essere per lei un’occasione per staccare la spina e tornare con la mente maggiormente rilassata e pronta ad una nuova vita.

Ricordiamo che non è la prima volta che la Tavassi atterra sull’Isola. È stata naufraga già nel 2012 quando il programma si svolgeva ancora sulla Rai. Stavolta però non sarà sola visto che con lei ci sarà anche il fratello Edoardo. Nel frattempo Guendalina cerca di godersi gli ultimi momenti con la famiglia, vediamo cos’ha combinato ieri tanto da aver smosso la sua community.

Guendalina Tavassi non ha rivali, solo lei può spingersi a tanto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

“La mia vita in una foto! ❤️”, “Lo stile🔥”, “Assolutamente la mamma più bella del mondo 🤗”, “Bella e indomabile quanto le domeniche spensierate🔥”, scrivono alcuni follower.

Come didascalia del suo ultimo post Instagram leggiamo infatti una confessione spensierata di come si è svolta la giornata di ieri, all’insegna del relax in famiglia: “Le domeniche che amo 🙂❤️”. A cosa è dovuto questo commento? Vediamo il carosello di foto social e commentiamole insieme.

La showgirl ha infatti deciso di stare a casa con i figli ed i genitori per un pranzo insieme, svolgere i compiti per la scuola e poi un bel film sul divano, dove ha poi anche scelto di scattare alcune foto super fashion.

Maglioncino rosa attillato brandizzato Chanel e jeans a carota molto fascianti in vita. Lei gioca con il suo corpo mostrandosi in ogni angolazione: non solo il lato B perfetto e disegnato al cesello ma anche il seno che emerge prepotente da sotto la maglia sottile del pullover. Migliaia i like per lei in pochissime ore.

INTERVISTA A LE KARMA B