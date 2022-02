Si mette male tra Giulia Stabile e Sangiovanni: il gesto estremo di lei è inequivocabile. Fan senza parole

La coppia di vincitori di “Amici 20” ha turbato molto i fan con una confessione privata che sconvolge, stavolta forse fanno sul serio.

Sono arrivati rispettivamente secondo e primo all’edizione 2020 del talent di Canale 5. Sangiovanni e Giulia Stabile sono ancora oggi due degli artisti sfornati da Maria De Filippi che meglio di altri hanno saputo cavalcare l’onda del successo a loro favore.

Il primo è arrivato quinto all’ultimo “Sanremo” con il brano Farfalle dedicato proprio alla fidanzata, mentre Giulia invece è co-conduttrice a “Tu sì que vales” e presente nel corpo docenti del programma che l’ha vista fiorire come artista.

Giulia pochi giorni fa ha però messo dei paletti alla storia con Sangiovanni, è successo qualcosa di grave che potrebbe mietere il rapporto costruito come una favola e tanto seguito dai follower sul web. Ecco le sue parole.

Giulia e Sangiovanni hanno deciso, sembra tutto confermato

La giovane ballerina classe 2002 ha rilasciato infatti un’intervista a Cosmopolitan in cui fa un bilancio della sua carriera come professionista dopo la scuola di “Amici” dove ha anche avuto modo di apprezzarsi di più come donna e conoscere il vero amore della sua vita.

Alla rivista ha raccontato che la storia con Sangiovanni prosegue spedita senza troppi intoppi ma nel massimo riserbo. Per la coppia infatti è indispensabile mantenere segreto il loro tempo libero per preservarlo da futili notizie poi pubblicate nei giornali scandalistici. Preferiscono quindi pubblicare pochissimi scatti e video sui social e viversi invece fuori come una coppia “normale”.

Proprio questa normalità pare essere diventata la quotidianità tanto che i due giovanissimi stanno pensando di andare a convivere e parlano anche di un lunghissimo futuro insieme.

Giulia si è sbilanciata moltissimo nell’intervista e ha ammesso: “Sangio resterà al mio fianco sulle nostre giostre. Non è una sensazione, è qualcosa di più, quasi una certezza. Lui oltre le parole mi dimostra presenza tutti i giorni e non immagino cambi di rotta. Lo vedo dal suo sguardo che è sincero”. Parole che sciolgono e fanno capire che l’amore vero, spesso, non ha età.